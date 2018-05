Dennis is heer en meester tegen de klok, sterke Yates houdt Dumoulin op ruime afstand in het klassement XC

22 mei 2018

17u12 4 Giro Rohan Dennis heeft de tweede en laatste individuele tijdrit van deze Giro naar zijn hand gezet. De 27-jarige Australiër van BMC was over 34 kilometer veertien tellen sneller dan Tony Martin. Tom Dumoulin finishte als derde en liep ‘slechts’ één minuut en vijftien seconden in op rozetruidrager Yates. De Brit blijft zo ruim leider.

De eerste richttijd kwam op naam van de talentvolle Mads Pedersen. De tweede van de Ronde van Vlaanderen klokte af in 41’04”. De Ier Ryan Mullen beet zijn tanden stuk op de chrono van de Deen, en niet veel later bleef ook Victor Campenaerts drie tellen boven de tijd van Pedersen. Geen zege dus voor de Belg, die na afloop logischerwijs teleurgesteld was.

Wat Mullen en Campenaerts niet konden, flikte Alex Dowsett wél. De Brit van Katusha dook liefst 24 seconden onder de chrono van Pedersen. Straf, maar niet straf genoeg. Jos van Emden en een ijzersterke Tony Martin legden het traject nog een stuk sneller af. ‘Der Panzerwagen’ mocht zo in de hotseat plaatsnemen.

Dennis klasse te sterk

Nadien was het uitkijken naar tijdritspecialist Rohan Dennis. De Australiër maakte de hoge verwachtingen helemaal waar en finishte in een tijd van exact 40 minuten, veertien seconden beter dan Martin. Ten slotte kon slechts één man Dennis van de dagzege houden: Tom Dumoulin.

Vooraf moest ‘Turbo Tom’ 2’11” goedmaken op Simon Yates. Te veel, zo bleek. De rozetruidrager bewees andermaal zijn hoogvorm en werkte een sterkte tijdrit af. De dagzege van Dennis kwam daarnaast niet meer in gevaar. Tom Dumoulin moest vrede nemen met de derde plek en nadert tot op 56 seconden van Yates in het klassement. Campenaerts eindigde op de dertiende stek in de daguitslag.