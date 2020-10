Démare snelt naar derde ritzege in Giro, Sagan boos na afwijkende sprint Redactie

09 oktober 2020

16u00 2 Giro Peter Sagan heeft Arnaud Démare niet van een derde ritzege kunnen houden in de Ronde van Italië. In Brindisi had de Fransman van Groupama-FDJ andermaal de snelste sprint in huis, al was Sagan helemaal niet tevreden met de sprintwijze van z'n rivaal. De Portugees João Almeida behoudt het roze na een bloednerveuze etappe.

De zevende etappe in de Ronde van Italië oogde op het eerste gezicht vrij eenvoudig. Het peloton moest 143 kilometer afleggen, bijna uitsluitend over vlakke wegen. Op het einde zou gesprint worden voor de ritzege, een nieuwe strijd tussen Arnaud Démare en de andere rappe mannen. Maar aangezien er vooraf veel verwacht werd van de wind, zou het wel eens een bloednerveuze etappe kunnen worden.

En zo geschiedde. Een kwartet vluchters met daarbij Thomas De Gendt was al vroeg ten dode opgeschreven na een dolle start. Deceuninck-Quick.Step van roze trui João Almeida scheurde het peloton in stukken en brokken. Ook Démare, Sagan, Nibali, Kelderman en Kruijswijk zaten in de goede waaier. Onze landgenoot Harm Vanhoucke had zich dan weer laten ringeloren, net als Fuglsang en Majka.

Vanhoucke in de penarie

Na enkele razendsnelle kilometers kwam het windfeestje dan toch tot een einde. Zij die zich hadden laten verrassen konden terugkeren, maar het gevaar bleef op de loer liggen. Net na de samensmelting werd het peloton opgeschrikt door een val. Fuglsang en Vanhoucke lagen erbij, maar konden al snel weer aansluiten bij de andere groten. Intussen kozen Simon Pellaud en Marco Frapporti voor een tweede keer het offensief - beide renners waren ook al mee in de eerste ontsnapping met Thomas De Gendt.

Door de blijvende druk naar voren in het peloton werden Pellaud en Frapporti al snel weer ingerekend. De nervositeit in het peloton bleef hoogtij vieren. Onder het spandoek van de laatste 45 kilometer ging het halve peloton tegen de grond. Weer bij de slachtoffers: Harm Vanhoucke. Onze landgenoot leek even in slechte papieren te zitten, maar kon samen met alle anderen weer aansluiten op 21 kilometer van het einde.

Vanaf dan ging het in gestrekte draf richting de verwachte massasprint. Die draaide andermaal uit op een duel tussen Arnaud Démare en Peter Sagan. Démare ging van ver aan en ging even met de Slovaak op de wandel, maar mocht wel z'n derde ritzege in deze Giro vieren. Sagan toonde na de aankomst duidelijk zijn onvrede, João Almeida kwam niet in de problemen en blijft in het roze.

Démare doesn’t have rivals and wins the third sprint out of three in Brindisi. Watch now the Last Km!



Arnaud Demare non ha rivali e vince la terza volata su tre a Brindisi. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/Vw0Jed3gaY Giro d'Italia(@ giroditalia) link

