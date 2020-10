Démare klopt Sagan met een halve banddikte in Villafranca, Almeida verstevigt leiderstrui DMM/XC

06 oktober 2020

15u55 4 Giro Arnaud Démare heeft de vierde rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Fransman won in Villafranca na een prangende sprint van Peter Sagan en Davide Ballerini. Joao Almeida verstevigde zijn roze leiderstrui dankzij twee bonificatieseconden.

DNS. Did not start. Het peloton begon met een kopman minder aan de start van de vierde etappe van de Ronde van Italië. Geraint Thomas had gisteren aan zijn val op weg naar de Etna een breuk in het bekken overgehouden. Exit voor de Welshman. Het is dat Nibali er nog is, want anders zat de Giro om een topfavoriet verlegen.

Niet dat de mannen voor het klassement zich in deze rit écht zorgen hoefden te maken. Met een lange, lopende klim in het midden van een voor de rest vlakke etappe was het vooral uitkijken naar de sprinters. Wie zou bergop overleven en wie zou aan de Siciliaanse kust in Villafranca sprinten om de zege?

Drie renners trokken zich van die vraag weinig aan. Pellaud, Frapporti en Gradek tekenden voor de vlucht van de dag. Op een val van Pieter Weening na - wéér over een bidon - leek in het peloton alles peis en vree. Tot Sagan zijn mannetjes aanspoorde om bergop dan toch eens de zeef boven te halen.

Snelle pionnen als Gaviria, Viviani en Hodeg losten de rol. Voor Démare was het ook tussen hangen en wurgen, al overleefde de Fransman wel. In een natte en mistige afdaling nam Trek-Segafredo vervolgens het commando over. Op dat moment nog één eenzame leider: Simon Pellaud.

De Zwitser zou het uitzingen tot aan de tweede tussensprint. Daar vochten Almeida en Caicedo - beiden in gelijke tijd aan kop van het klassement - een robbertje uit om de roze trui. De Portugees haalde twee extra bonificatieseconden binnen en staat daarmee nu iets steviger in de leiderstrui.

Kwam dan nog de sprint om de zege. Mét, Viviani, want de Italiaan kon net op tijd terugkeren in het peloton. Het groepje met Gaviria kwam net iets te laat, ook al omdat Bora-hansgrohe met het hol open bleef koersen. Sagan rook de kans van zijn leven op een eerste ritzege in de Giro.

Al moest de Slovaak dan wel nog met Démare afrekenen. De ploeg van de Fransman hield bij het aansnijden van de slotkilometer de koord. In een prangende sprint kwam Sagan er even over, maar op de meet was Démare dan weer net iets sneller. Davide Ballerini was een knappe derde.

