De roze putsch: Froome vliegt met solo van 80 kilometer naar zege en leiderstrui in de Giro Mike De Beck & Dries Mombert

25 mei 2018

17u02 4 Giro Een putsch van formaat. Wat Chris Froome vandaag in de negentiende etappe van de Giro uit zijn kuiten schudde, was meer dan straf. Op de ‘Colle delle Finestre’ –liefst 80 kilometer verwijderd van de streep – plaatste de kopman van Sky zijn aanval. Simon Yates werd daar al uit het roze gereden. Tom Dumoulin in polepositie om de leiderstrui over te nemen, denk je dan. Maar in de achtervolging kwam de Nederlander geen meter dichter. Sterker nog: Froome reed steeds verder en verder weg. Totdat hij zijn onverhoopt doel had bereikt: de roze trui overnemen met de ritzege erbovenop. De Giro op zijn kop.

"Chris Froome ... knockout performance!"



Incredibly, the @TeamSky moves into pink after a sensational ride #Giro101 pic.twitter.com/AP5fdQsyiD Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

De waanzinnige etappe met de Colle delle Finestre moest en zou voor spektakel zorgen en net als in deze hele Ronde van Italië stelde het ook niet teleur. De renners raasden aan een waanzinnig tempo naar de befaamde klim. Namen als Aru, Kiryienka, Barbin, Maestri en Vervaeke moesten zelfs opgeven. Er broeide iets bij Team Sky in de klim naar het dak van de Giro. Aan de voet van de Colle delle Finestre zetten de troepen van Chris Froome zich op kop en vrijwel onmiddellijk kwam Simon Yates in de problemen. Een offday op een bijzonder slecht moment. Op kop van het peloton keken ze bij Team Sky elkaar in de ogen. ‘Het gaspedaal indrukken’, knikten ze naar elkaar. De moordende ‘Colle delle Finestre’ (18,5 kilometer klimmen aan 9,2%) deed de kop van de leider rollen.

En Froome zelf, die had zelfs nog de tijd om een energiereep uit te delen aan Astana-renner Luis Leon Sanchez. Na het gezellig tafelen schakelde Kenny Elissonde naar de zesde versnelling. Met een rotvaart rammelde de Fransman in dienst van Froome de groep uit elkaar. Waarna de kopman van Sky het commando over nam. Knikkebollend reed de Keniaanse Brit weg van zijn tegenstrevers om als eerste boven te komen op een hoogte van 2.178 meter. Niet verwonderlijk het dak van deze Giro dus, de Finestre.

FROOME ATTACKS!!



There's still 80km remaining but the @TeamSky man is gunning it #Giro101 pic.twitter.com/VsnxU7Ukr4 Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Later meer!