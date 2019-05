De Gendt: “Natuurlijk is het jammer dat de beklimming van de Gavia geschrapt is” Redactie

26 mei 2019

15u20

Bron: VTM 0

Voor de start van de vijftiende etappe in de Giro kon VTM-journalist Merijn Casteleyn even spreken met Thomas De Gendt. De avonturier van Lotto-Soudal glipte vandaag niet mee in de vroege vlucht en dat is geen grote verrassing. “De voorbije twee dagen zijn heel lastig geweest, dus het zal van de frisheid afhangen wie kan glippen en wie niet. Zelfs toen ik naar de start reed, voelde ik al dat mijn benen vermoeid zijn. Dus het zal moeilijk worden.”

De Gendt sprak zich ook nog even uit over de beslissing om de beklimming van de Gavia te schrappen. “Natuurlijk is dat jammer voor de koers. Maar ze konden niet anders. We moeten ook geen beklimmingen doen met gevaar voor eigen leven. Het alternatief waarvoor gekozen is, is op zich ook geen slechte keuze voor de renners. Volgens mij zal de winnaar gewoon dezelfde blijven.”