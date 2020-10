De Gendt botst op ijzersterke Ganna in de Giro, wereldkampioen tijdrijden wint z'n tweede etappe ABD/TLB

07 oktober 2020

16u40 4 Giro Filippo Ganna (24) heeft zijn tweede etappe in deze Giro gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden van INEOS Grenadiers reed een fenomenale etappe en rekende op de slotklim onder meer af met Thomas De Gendt. Straf, voor iemand van 1m93 en 76 kg die zo'n 180 kilometer in de aanval was. João Almeida (Deceuninck-Quick.Step) blijft leider, Harm Vanhoucke werd opnieuw knap zevende.

Over een heuvelachtig parcours ging het van Mileto naar Camigliatello Silano. Goed voor 225 kilometer. De eerste 25 kilometer ging het vooral in dalende lijn en het was een tijdlang wachten op een geslaagde aanvalspoging. Thomas De Gendt en Peter Sagan probeerden het tot twee keer toe, maar zij kregen de zegen van het peloton niet.

Filippo Ganna en Salvatore Puccio, ploegmaats bij INEOS, sloegen daarna de handen in elkaar en zij raakten wél weg. Zes renners maakten de aansluiting: Jan Tratnik (Bahrein-McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Valerio Conti (UAE), Hector Carretero (Movistar), Edoardo Zardini (Vini Zabu) en Jhonatan Restrepo (Androni). Hagen was de best geplaatste in het klassement, op 8'23" van Almeida.

De voorsprong van het achttal nam nooit gigantische proporties aan. Achterin hielden ze de controle. De rit kabbelde daardoor wat voort, tot aan de Valico di Montescuro, een beklimming (van 22 kilometer) van eerste categorie met de top op 12 kilometer van de finish.

Hagen moest voorin snel lossen, maar daarmee zat de rit er niet op voor Lotto-Soudal. Thomas De Gendt sprong weg uit het peloton en hij dichtte, met Rubio in zijn wiel, ook de kloof met de koplopers. Daarvan bleef uiteindelijk enkel Ganna over, maar die was wel fenomenaal sterk. De Italiaan ging nog eens op de trappers staan en De Gendt keek naar Rubio. Maar die had geen antwoord in huis.

Op de top hield Ganna een minuutje over op het peloton, De Gendt was dan al ingerekend. De laatste twaalf kilometer lagen de Italiaan en zijn tweede ritzege van deze Giro kwam ook niet meer in gevaar. Nibali probeerde in de achtergrond de andere klassementsmannen onder druk te zetten, maar verschillen kwamen er niet. Rozetruidrager João Almeida sprintte naar de derde plek in Camigliatello Silano en blijft gewoon leider. Onze landgenoot Harm Vanhoucke draaide weer mee met de toppers en reed naar de zevende plek. Knap.

