Corona onthoofdt de Giro nog wat verder: Kruijswijk en Matthews naar huis na positieve test, ook Mitchelton-Scott gaat niet meer van start

13 oktober 2020

10u35 8 Giro De Ronde van Italië is opnieuw een favoriet op de eindzege kwijt. Na de eerste rustdag raakte bekend dat Steven Kruijswijk en ook Michael Matthews positief testten op het coronavirus. De Nederlander en de Australiër verlaten direct de Giro, hun ploegen blijven wel in koers. Mitchelton-Scott komt na de rustdag niet meer in actie, daar testten vier personeelsleden positief.

Vorige week was er Simon Yates die na een positieve coronatest de Giro moest verlaten, daags na de eerste rustdag is de Ronde van Italië met Steven Kruijswijk opnieuw een favoriet kwijt. De kopman van Team Jumbo-Visma testte op de rustdag positief op het coronavirus en verlaat de wedstrijd per direct. Kruijswijk heeft volgens zijn ploeg geen klachten of symptomen. Hij ontving het nieuws van zijn positieve test deze ochtend. De overige renners en stafleden van de Nederlandse wielerploeg testten twee keer negatief en mogen vervolgen. Kruijswijk had als elfde in het algemene klassement nog alle uitzicht op een mogelijke eindzege.

Kruijswijk is niet de enige die positief bleek na de eerste rustdag. Ook Michael Matthews van Team Sunweb, een staflid van Ineos en een staflid van AG2R testten positief. Veel erger is het bij Mitchelton-Scott, daar was er na de rustdag sprake van vier coronagevallen in de omkadering van de wielerploeg. Het Australische team trekt zich dan ook helemaal terug uit de Ronde van Italië. “Uit sociale verantwoordelijkheid naar onze renners en staf, het peloton en de organisatie, hebben we besloten uit de Giro te stappen.”

De symptomen bij de besmette leden van Mitchelton-Scott zijn licht, maar de ploeg wou in samenspraak met de organisatie geen risico nemen. “Gelukkig vertonen diegenen die getroffen zijn geen of milde symptomen, maar als organisatie is de gezondheid van onze renners nu prioritair. We zullen de positieve coronagevallen nu onderbrengen op een plaats waar ze het best de quarantaine kunnen doorbrengen. We wensen iedereen nog een succesvolle voortzetting van de Giro toe en we kijken er naar uit om volgend jaar terug te keren.”

🇮🇹 #Giro @s_kruijswijk staat niet aan de start van de tiende etappe van de Giro d’Italia. Kruijswijk testte op de rustdag positief op Covid-19 en moet de koers verlaten. Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

#Giro UPDATE:



With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff.



Full details 👇https://t.co/PWd7q5kcdL Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

