Ciccone pakt de zege, Nibali en Carapaz winnen na rit over Mortirolo bijna anderhalve minuut op Roglic DMM

28 mei 2019

17u20 4 Giro Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft in z’n bergtrui de 16de rit in de Giro gewonnen. Bij de favorieten zorgde Nibali voor vuurwerk op de Mortirolo. Samen met roze trui Carapaz en Landa was de Italiaan de winnaar van de dag in het klassement. Primoz Roglic verloor bijna anderhalve minuut.

Geen passage over de besneeuwde Gavia, wel beklimmingen van de Cevo en de Aprica in de zestiende rit van de Giro. Voor wie tuk was op spektakel bleven er nog 4.800 hoogtemeters over om het verschil te maken. En uiteraard de gevreesde Mortirolo.

Een knoert van een bergrit dus, waarin de favorieten traditiegetrouw hun pionnen vooruitschoven. Alle grote namen hadden ploegmaats voorin. Met 21 aanvallers trokken we na driekwart rit naar de voet van de Mortirolo. Nog eens de cijfers: 11,7 km klimmen aan gemiddeld 11,2 procent.

Vooraan toonden Hirt en bergrtui Ciccone zich de sterksten. In de achtergrond zette Nibali het kot in de fik. De winnaar van de Giro in 2013 en 2016 ging al vrij vroeg aan. Een antwoord bleef uit. Movistar bleef tempo rijden, terwijl de rest één voor één afhaakte. Majka, Mollema en Yates moesten lossen.

Maar ook Primoz Roglic. De Sloveen - die zo sterk voor de dag kwam in de eerste week - kende een mindere dag en verloor al gauw meer dan een minuut op Nibali en Carapaz. Die laatste werd dankzij ploegmaat Landa weer bij Nibali gesleurd. Ook Lopez reed een goeie klim. In kletsnatte omstandigheden was het afwachten wat de afdaling zou brengen.

VIDEO: De aanval van Nibali

Niets, want het vijftal favorieten koos voor voorzichtigheid. Lopez probeerde het wel, maar hij werd in het dal weer bijgebeend. Op weg naar Ponte di Legno bleven Ciccone en Hirt wel buiten schot. De bergtrui legde zijn metgezel erop in de sprint. Dat terwijl Lopez nog enkele seconden aangesmeerd kreeg door Nibali, Carapaz en Landa.

De Colombiaan hoeft allerminst slecht te slapen. Voor Roglic en Yates oogde de rekening met 1'23" aan de finish een stuk zwaarder. In het nieuwe klassement volgt Nibali nu op 1'47" van Carapaz. Roglic zakt van twee naar drie en heeft nu 2'09 achterstand op de Ecuadoraan.