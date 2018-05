Chris Froome wint morgen zijn derde grote wielerronde op rij, Nieve pakt de bloemen op de Cervinia DMM

26 mei 2018

16u00 0 Giro Chris Froome wint morgen zonder ongelukken de 101ste Ronde van Italië. De Brit van Team Sky weerstond daags na zijn triomftoch over de Finestre ook in de laatste bergrit. Tom Dumoulin moet zich ondanks een leuk duel tevreden stellen met de tweede plaats, Mikel Nieve won op de flanken van de Cervinia.

Hoe de benen aanvoelden, daags na één van de meest memorabele exploten uit de recente wielergeschiedenis. De raid van Froome op weg naar Bardonecchia had er bij het merendeel van de renners duidelijk ingehakt. "Ik ben moe", zei Tom Dumoulin vooraf. De enig overgebleven concurrent van de roze trui sprak geen al te grote oorlogstaal net voor de rit naar Cervinia. Drie beklimmingen en ruim 200 kilometer later zou het antwoord vanzelf wel volgen.

Een gecontroleerde koers, dat verwachtte Dumoulin ook en gelijk krijg hij. Het peloton bood 26 renners flink wat speelruimte. Met Viviani een snelle man daarbij, die van de gelegenheid gebruik maakte om extra punten voor zijn paarse trui te sprokkelen. Met Woods, Gesink, Nieve, Mohoric en Brambilla waren bovendien flink wat rittenkapers in de ruime kopgroep vertegenwoordigd.

Winnaar vooraan dan maar? Inderdaad, want na een roekeloze poging van meesterdaler Mohoric kwamen de betere klimmers op de Col de Saint-Pantaléon automatisch bovendrijven. Nieve, Grosschartner en Brambilla roken hun moment. Met z'n drieën voorop, al was dat maar voor korte duur.

Nieve gooide met één flukse demarrage zijn metgezellen overboord en keek niet meer om. De Spanjaard van Mitchelton-Scott weerstond ook op de slotklim en kon de Australische wielerformatie zo zijn vijfde ritzege in deze Giro schenken. Na Chaves en drie keer Yates, nu dus Mikel Nieve.

Monumentale inzinking bij favorieten, Froome weerstaat Dumoulin

Bij de favorieten ondertussen wapenstilstand. Op de eerste twee beklimmingen van de dag geen enkel offensief, wel opnieuw een monumentale inzinking. Thibaut Pinot, derde in de tussenstand, parkeerde zonder enige aanleiding. De Fransman van Groupama-FDJ moest door verschillende ploegmaats bijna de berg opgeduwd worden. Einde podiumverhaal voor Pinot.

Alles op de Cervinia dan maar en daar stelde Dumoulin niet teleur. De titelverdediger nam de handschoen nog een allerlaatste keer op en bestookte Froome met een drietrapsraket. De Brit verroerde geen vin en beantwoordde elke uitval van zijn concurrent met een passend antwoord. Eén enkele keer zelfs met een stevige counter. Neen, Froomes derde opeenvolgende eindzege in een grote wielerronde kwam niet meer in het gedrang.

Dumoulin legde zich daarna neer bij de heerschappij van zijn concurrent. De Nederlander zette zich in de laatste kilometers zelfs nog op kop om ploegmakker Sam Oomen bij te staan in zijn strijd om een stek bij de eerste tien. Carapaz en Lopez vochten nog een robbertje om de witte trui, maar ook die zou niet meer van schouders veranderen.

Eerste Giro-zege voor Chris Froome dus, die zich met drie opeenvolgende zeges in een grote wielerronde de geschiedenis in fietst. De Brit komt in een illuster rijtje te staan met Bernard Hinault en Eddy Merckx, de enige twee andere renners die er in zijn geslaagd om drie grote wielerrondes op rij te winnen.

Froome: "Voelde me sterk genoeg om de controle te bewaren"

Zijn eerste Giro-eindzege is zo goed als een feit voor Chris Froome. De 33-jarige Brit pareerde diverse aanvallen van Tom Dumoulin. "Ik wist dat er nog enkele aanvallen zouden komen, maar ik voelde me vandaag sterk genoeg om de controle te bewaren. Kijk, gisteren was voor iedereen lastig en daardoor had niemand veel over vandaag."

"Deze Ronde van Italië is meedogenloos geweest. Een slechte dag komt je niet op enkele minuten, maar al snel op een kwartier te staan. Logisch dat Astana de duimschroeven dan aandraait als Pinot lost. Voor mij was het vooral zaak om te volgen en Dumoulin in de gaten te houden. De reden voor mijn sprintje naar de top? Ik wou de bergpunten pakken en daarmee ook de bergtrui veilig stellen."

Uitslag

1. Mikel Nieve (Spa/MTS) de 214km in 5u43:48 (gem. 37,347294km/u)

2. Robert Gesink (Ned/TLJ) op 02:17

3. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 02:42

4. Giulio Ciccone (Ita/BRD) 03:45

5. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 05:23

6. Wout Poels (Ned/SKY) 06:03

7. Chris Froome (GBr/SKY) 06:03

8. Davide Formolo (Ita/BOH) 06:03

9. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 06:03

10. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 06:03