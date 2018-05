Chris Froome: een saaie coureur die heel af en toe waanzinnige dingen doet Bart Audoore

25 mei 2018

21u39

Bron: Eigen berichtgeving 1 Giro Chris Froome een saaie coureur? Jazeker, maar heel af en toe komt de 33-jarige Brit verrassend uit de hoek en doet hij iets wat iedereen met verstomming slaat. Vooral in de Tour van 2016 zorgde hij voor spektakel.

9 juli 2016: Aanval bergaf

Na zijn Tourzeges in 2013 en 2015 is Froome de nieuwe heerser in het grote rondewerk. Tegen de klok is hij outstanding, bergop valt er niks tegen hem te beginnen. Alleen bergaf lijkt de houterige Brit kwetsbaar. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou stuurt het peloton in 2016 in de achtste rit via de technische en moeilijke afdaling van de Peyresourde naar de finish in Bagnères-de-Luchon. Iedereen verwacht een Froome met dichtgeknepen billen te zien, maar de kopman van Sky heeft maanden op zijn daaltechniek getraind en verrast de verzamelde concurrentie door zelf in de aanval te gaan. Zijn onorthodoxe stijl — ver voorover gebogen met de borstkas op het stuur — verbaast nog meer. Maar het werkt wel: hij wint de etappe.

13 juli 2016: Met Sagan in de wind

Ook in de elfde rit verrast Froome vriend en vijand. Op twaalf kilometer van Montpellier, terwijl de wind hard in de zij waait, reageert hij op een impuls van Peter Sagan. De gele en de groene trui, elk vergezeld van een ploegmaat, Thomas en Bodnar, stormen samen naar de finish. Een jagend peloton, waar de sprintersploegen en klassementsploegen zich verenigen in de achtervolging, bij in het zand. Sensatie! Sagan mag de rit winnen, Froome krijgt een handvol seconden plus nog wat extra bonificatie.

14 juli 2016: Lopend op de Ventoux

Wat er die dag op de Mont Ventoux gebeurt, tart alle verbeelding. Op 1,2 kilometer van de streep komt een motor plots tot stilstand (volgens getuigen na een aanrijding met een supporter) waardoor Froome, Porte en Mollema botsen en op de grond belanden. Froome kan niet verder, zijn fiets is kapot. De concurrentie rijdt hem voorbij en in een paniekreactie begint de Brit de berg op te lopen. Hallucinant.

Na tweehonderd meter krijgt hij een fiets van een neutrale wagen, maar ook daar blijkt iets mis mee. Uiteindelijk verliest Froome 1 minuut en 40 seconden op Mollema en meer dan 1 minuut en 10 seconden op Quintane en Bardet. De jury beslist echter om hem de tijd van Mollema toe te kennen “gezien de uitzonderlijke omstandigheden”.