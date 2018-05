Chris Froome: "Dit voelt aan als mijn meest epische zege ooit. Ik heb nog nooit zo iets gedaan" AB

25 mei 2018

Chris Froome reageerde – naar zijn normen – uitgelaten op zijn zegetocht in de Giro. “Of dit mijn meest epische ritzege ooit is? Zo voelt het wel. Ik heb nog nooit zo iets gedaan”, zei de Brit. “Het team was heel sterk. We moesten iets doen om van Yates, Dumoulin en Pozzovivo af te raken. Van de vierde naar de eerste plaats klimmen, dat doe je niet zomaar. We wisten dat we op de Colle delle Finestre iets moesten doen. Die beklimming lag me heel goed, de grindwegen deden me denken aan Afrika.”

Froome heeft 40 seconden voorsprong op Dumoulin in het algemeen klassement. “En dat is top”, aldus Froome. “Morgen hebben we nog een lastige rit voor de boeg, maar ik voel me alsmaar beter. Ik heb alles gegeven vandaag en ben niet over mijn limiet gegaan.”

