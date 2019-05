Chaves schenkt Mitchelton-Scott ritsucces in Giro, Serry wordt vijfde DMM/JH

31 mei 2019

17u14 0 Giro Esteban Chaves heeft de 19de rit in de Giro gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott was op de slotklim de sterkste van een vroege vlucht met twaalf man. Lange tijd was er hoop op Belgisch succes met Pieter Serry, maar op drie kilometer van het einde moest hij Chaves laten gaan.

De kansen worden schaars voor de klassementsmannen. Elke kans om de leiderstrui van Richard Carapaz te bestoken, moest gegrepen worden. De voorlaatste bergrit ging in Treviso van start, waar het wereldkampioenschap in 2008 plaatsvond. Toen won Alessandro Ballan, vandaag inspireerde het twaalf renners om in de aanval te trekken. Daarbij één Belg: Pieter Serry. De renner van Deceuninck-Quick.Step kreeg onder anderen Esteban Chaves, Marco Marcato, Manuele Boaro en François Bidard mee.

