Chaves komt opnieuw boven water met ritwinst in Giro, Serry wordt vijfde DMM/JH

31 mei 2019

17u14 2 Giro Esteban Chaves heeft de 19de rit in de Giro gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott was op de slotklim de sterkste van een vroege vlucht met twaalf man. Lange tijd was er hoop op Belgisch succes met Pieter Serry, maar op drie kilometer van het einde moest hij Chaves laten gaan. Miguel Angel Lopez kon 43 seconden goedmaken op de andere klassementsmannen, de andere favorieten bleven samen.

De kansen worden schaars voor de klassementsmannen. Elke kans om de leiderstrui van Richard Carapaz te bestoken, moest gegrepen worden. De voorlaatste bergrit ging in Treviso van start, waar het wereldkampioenschap in 2008 plaatsvond. Toen won Alessandro Ballan, vandaag inspireerde het twaalf renners om in de aanval te trekken. Daarbij één Belg: Pieter Serry. De renner van Deceuninck-Quick.Step kreeg onder anderen Esteban Chaves, Marco Marcato, Manuele Boaro en François Bidard mee.

De kopgroep kreeg de zegen van het peloton, met een voorsprong van bijna negen minuten begonnen ze, na een golvende aanloop, aan de slotklim in San Martino di Castrozza. Die liep 14 kilometer op aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Het was snel duidelijk wie de sterksten waren vooraan: Chaves, Serry, Vendrame en Bidard lieten de rest achter.

De hoop op Belgisch ritsucces groeide, maar op drie kilometer van het einde kregen die ambities een knauw: Esteban Chaves liet zijn kompanen met een fikse demarrage achter en soleerde naar winst. Voor de Colombiaan is het de derde Giro-overwinning uit zijn carrière. Andrea Vendrame, die nochtans met pech moest afrekenen, werd tweede en Amaro Antunes derde. Pieter Serry werd uiteindelijk vijfde. Voor Chaves is het zijn eerste overwinning nadat hij een jaar lang sukkelde met een virus. Ook vorig jaar en in 2016 won hij al een Giro-rit.

De slotklim leverde in het klassement weinig verschuivingen op. Een knappe aanval van Miguel Angel Lopez leverde de Colombiaan 43 seconden tijdswinst op de andere favorieten op. Primoz Roglic, Richard Carapaz, Vincenzo Nibali en Mikel Landa eindigen wiel-in-wiel. Morgen start Carapaz dus als leider in de laatste bergrit van deze Giro.