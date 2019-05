Cataldo wint miniversie Ronde van Lombardije in Giro, Nibali en Carapaz verkopen Roglic een oplawaai DMM

26 mei 2019

17u15 0 Giro Dario Cataldo heeft de vijftiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van Astana rondde een monstervlucht af met de ritzege in Como. In een miniversie van de Ronde van Lombardije pakten Nibali en roze trui Carapaz tijd op Primoz Roglic. De Ecuadoriaan gaat met 47 seconden voorsprong op Roglic de laatste week in. Nibali is nu derde met 1'47" achterstand.

Een miniversie van de Ronde van Lombardije, dat moest de vijftiende etappe in deze Giro worden. Over 232 kilometer ging het van Ivrea naar Como. Onderweg moesten de klimpartijen naar Madonna del Ghisallo, de Sormano en de Civiglio voor vuurwerk zorgen, maar spektakel bleef lange tijd uit.

Met Cattaneo en Cataldo liet het peloton twee Italianen hun gang gaan. Het duo vergaarde een voorsprong van een kwartier. Niemand in het peloton die zin had om de etappe in handen te nemen. Mitchelton-Scott deed het schoorvoetend, maar op de Madonna del Ghisallo was het met een vergrootglas zoeken naar aanvallen.

Bakelants probeerde het even, maar dat was dat. Op de Sormano wel uitvallen van Yates en later Lopez, al waren dat niet meer dan rimpels op vlak water rond het Comomeer. Mechanische pech van Primoz Roglic op 20 kilometer van de aankomst was dat iets meer, maar ook hij kon samen met de andere favorieten de Civiglio aansnijden.

Ondertussen bleven Cattaneo en Cataldo voorop rijden. Eén van beiden zou na ongeveer 220 kilometer in de aanval zegevieren. Of toch niet? Nibali monsterde even de blikken bij de favorieten en trok vol ten aanval. Enkel Carapaz en de anticiperende Yates en Carthy konden nog mee. Met een kleine minuut achterstand op de vluchters doken zij de afdaling in.

Daarin ging Nibali als een gek tekeer. Op zijn terrein zette de Italiaan de andere favorieten onder druk. Roglic ging (zonder erg) het decor in, maar verloor daarbij wel wat tijd. Nibali en Carapaz pakten een halve minuut op de Sloveen. En de ritzege? Die kwam ook nog dichtbij omdat Cattaneo en Cataldo nog flink begonnen te pokeren. Het was uiteindelijk de Astana-renner die zou winnen. Nibali, Yates, Carapaz en Carthy strandden op een handvol seconden.