Carapaz steekt eindzege Giro op zak, Campenaerts en De Gendt grijpen net naast ritwinst XC/JH

02 juni 2019

17u10 0 Giro Richard Carapaz stond zijn roze trui vandaag niet meer af, zo wordt de renner van Movistar de eerste Ecuadoriaanse grote rondewinnaar. Vincenzo Nibali en Primoz Roglic nemen de andere podiumplaatsen in van deze Giro. Chad Haga schreef de slottijdrit op zijn naam, hij klopte onze landgenoten Victor Campenaerts en Thomas De Gendt.

De ontknoping van de Ronde van Italië vormde een tijdrit van slechts 17 kilometer door de straten van Verona. Halfweg lag de Torricelle, een klim van ongeveer vijf kilometer aan evenveel stijgingspercentage. De einzege leek niet meer op het spel te staan: voor Vincenzo Nibali was een voorsprong van bijna twee minuten inhalen mission impossible. Er moest wel nog gestreden worden voor het podium, met drie rennes (Vincenzo Nibali, Mikel Landa en Primoz Roglic) maakten ze nog kans op de twee overige podiumplaatsen.

Het was de Japanner Sho Hatsuyama die als eerste aan de slottijdrit begon.De rode lantaarn van deze Giro zette zoals verwacht geen knaltijd neer, maar mocht achteraf als laatste in het klassement wel de zwarte trui in ontvangst nemen. Een half uur later was het uitkijken naar Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder was voor de start de absolute topfavoriet, maar het was al snel duidelijk dat hij de overwinning niet op zak ging steken. Onze landgenoot zette eerst nog wel de snelste tijd neer, maar werd enkele minuten later al onttroond door Chad Haga. De Amerikaan deed vier seconden van Campenaerts’ tijd af. Even deed Thomas De Gendt ons dromen van Belgisch ritsucces, maar ook hij beet zijn tanden stuk op de tijd van Haga. De renner van Lotto-Soudal had zes tellen meer nodig over de 17 kilometer lange tijdrit.

Het was wachten op de klassementsmannen, in het bijzonder de top vier. Primoz Roglic mikte niet alleen op ritwinst, maar ook op een podiumplaats, daarvoor moest hij minstens 23 seconden beter doen dan Mikel Landa. Het zag er halverwege al naar uit dat de Sloveen in zijn opzet ging slagen: aan het tussenpunt was Roglic 20 seconden sneller dan de Bask. Aan de eindstreep werden dat er 31, missie geslaagd dus, maar ook de Sloveen haalde de tijd van Haga niet. Vincenzo Nibali reed een dijk van een tijdrit en deed zelfs beter dan Roglic. De Italiaan werd negende in de daguitslag en stelde zo zijn tweede plaats veilig. Dan moest er nog één renner over de streep komen: Richard Carapaz verloor vandaag bijna 50 seconden, maar zijn eindoverwinning kwam nooit meer in gevaar. Zo wordt hij de eerste Ecuadoriaan die een grote ronde wint.

De ritwinst was dus een prooi voor Chad Haga. De Amerikaan hield onze landgenoten Victor Campenaerts en Thomas De Gendt van de zege. Voor de renner van Sunweb is het zijn eerste profoverwinning van zijn carrière.