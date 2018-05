Campenaerts vandaag aan het kanon in Giro-tijdrit: "Ik verkeer in een luxepositie" DNR

22 mei 2018

07u29 0 Giro Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts (26) windt er geen doekjes om. Hij gaat deze namiddag vol voor de overwinning in de 34 kilometer lange tijdrit van Trento naar Rovereto. "Ik wil de beste tijdrijder van de wereld worden. Dan mag ik ook geen schrik hebben van Dumoulin, Froome of Dennis."

Een ontspannen Campenaerts, gisterenmiddag in Hotel Alla Nave, uitvalsbasis op de laatste rustdag van Lotto-Soudal. Wanneer we met de Antwerpenaar afspreken, heeft hij net een namiddagdut achter de rug. "Deze voormiddag heb ik het parcours een eerste keer verkend. Ik kreeg er de bevestiging van wat ik op papier al had gezien: een relatief makkelijk traject, met weinig draaien en keren. De meeste bochten situeren zich in de start- en finishzone. Die kon ik helaas niet verkennen wegens te druk."

Dat doet Campenaerts straks om kwart voor elf, drie uur voor hij aan zijn tijdrit begint. In de proloog in Jeruzalem werd hij derde, na Dumoulin en Dennis. Vandaag hoopt hij aan het langste eind te trekken. "Lotto-Soudal heeft me aangetrokken om tijdritten te winnen. Dat is nog niet gelukt, maar dat is vooral te verklaren door het feit dat ik altijd voor de sterker bezette wedstrijden kies. Nu, het moet in deze Giro dan maar gebeuren. Ik heb van de ploegleiding de vrijheid gekregen om mij hier specifiek op voor te bereiden. Twee dagen moest ik in deze Ronde van Italië goed zijn: in de openingstijdrit en morgen (vandaag, red.). Ik besef dat ik in een luxepositie verkeer."

"En als ik ergens op focus, gaat het ook meestal goed. Alleen... (denkt even na) Ik heb het nu iets minder in de hand. Denk maar aan die moordende etappe van dinsdag, waarin Chaves 25 minuten verloor. Daar heb ik 35 minuten lang het volle pond gegeven. Alles wat ik in mij had. Als je specifiek naar een tijdrit traint, doe je dat niet. Anderzijds ben ik me ook bewust van de voordelen: mijn grootste concurrenten - Tom Dumoulin, Chris Froome en Rohan Dennis (Campenaerts vergeet even Jos van Emden, red.) - zijn al twee weken het beste van zichzelf aan het geven in functie van het eindklassement, terwijl ik me meestal kon sparen."

Campenaerts moet al om 13.40u aan de slag. De kans is dus reëel dat, als u uw tv-toestel aanzet, hij in de hotseat zit. "Daar reken ik op. Ik heb mijn rugzak al klaar met een propere kleren, een extra teampet en mijn gsm."

Nog dit: na de Giro focust Campenaerts meteen ook op proloogwinst én de bijhorende leiderstrui in de Dauphiné. Gulzig als hij is, mikt Campenaerts ook nog in juni op de Belgische titel. Daarna vertrekt hij op hoogtestage richting EK in Glasgow, waar hij zijn Europese titel hoopt te verlengen. (DNR)