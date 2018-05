Campenaerts: "Ontgoocheling overheerst, maar heb bewezen dat roze droom realistisch was" LPB

04 mei 2018

18u45

Zijn roze droom werd bijna werkelijkheid, maar uiteindelijk moest Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) in Jeruzalem vrede nemen met de derde plaats in de openingstijdrit van de Giro, op twee seconden van winnaar Tom Dumoulin. "Ik heb bewezen dat mijn roze droom realistisch was", aldus Campenaerts, die ook op Rohan Dennis nog enkele honderdsten moest toegeven.

"Natuurlijk overheerst de ontgoocheling na dergelijk nipt verlies en zeker wanneer de roze trui op het spel staat", zegt Campenaerts. "Dat ik uiteindelijk derde word, maakt het iets minder zuur. Het feit dat ik zo dicht bij de overwinning ben gekomen, bewijst dat mijn roze droom realistisch was, al wist ik op voorhand dat het niet evident zou zijn. Ik heb vandaag laten zien dat ik tot de tijdritspecialisten behoor."

Details

Of Campenaerts ergens enkele seconden verloren heeft? "In een tijdrit als vandaag hangt alles af van details. In het laatste dalende stuk voelde ik dat ik niet meer mijn maximale snelheid kon behalen. Zoiets denkt elke tijdrijder echter wel na elke tijdrit. Maar twee seconden verschil hangt niet af van een detail, het verschil in honderdsten met Dennis daarentegen wel."

Ondanks de ontgoocheling beseft Campenaerts dat hij een sterke prestatie heeft geleverd. "De komende uren zal mijn ontgoocheling wel wegebben. Ik mag fier zijn op alle inspanningen die ik de voorbije maanden heb geleverd om toe te leven naar vandaag. En dat heeft geresulteerd in deze mooie derde plaats. De ploeg heeft mij het vertrouwen geschonken en ik heb de perfecte voorbereiding gehad. Ik ben de ploeg dan ook heel dankbaar. De Giro is nog lang. De tijdrit in de zestiende etappe moet me liggen, maar uiteraard had ik veel liever vandaag gewonnen."