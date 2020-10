Campenaerts haalt uit na val in razend gevaarlijke Giro-tijdrit: “Ze konden weg toch gereinigd hebben?”, Dennis bijna van fiets gewaaid

GVS

03 oktober 2020

14u20

Bron: Eurosport 2 Giro Victor Campenaerts kon geen slechtere start hebben in de Ronde van Italië. In de korte tijdrit op Sicilië ging hij al na enkele kilometers onderuit. Achteraf deed hij zijn beklag. “Ze konden de weg op voorhand toch gereinigd hebben? Geen enkele renner is tevreden met dit parcours.” Ook de wind speelt een grote rol, Rohan Dennis kon maar nèt corrigeren.

Victor Campenaerts lag in de openingstijdrit van de Giro al snel tegen het asfalt. Achteraf was zijn kritiek stevig. “Ik ging héél voorzichtig de bocht in, omdat ik uit de verkenning wist dat dit een gevaarlijk punt was. En toch val ik, omdat de weg er vol olie ligt”, vertelt de Belgische tijdritspecialist voor de camera van Eurosport.

“Ik ben er dan ook honderd procent zeker van dat de baan vooraf niet gereinigd werd. Die moeite konden ze toch wel gedaan hebben? Deze tijdrit is amper 15 kilometer. Kijk naar Imola (waar het WK vorige week werd betwist, red.). Daar werd een volledig nieuw wegdek gelegd. En de weg was op sommige punten ook zeer hobbelig. Als je dan aan honderd kilometer per uur met zijwind rijdt, is dat razend gevaarlijk. Ik denk dat geen enkele renner tevreden kan zijn met dit parcours.”

🚴‍♂️🇮🇹 | Meteen een valpartij en einde verhaal voor de ambities voor het Maglia Rosa voor Victor Campenaerts.... #Giro



Volg de #giro2020 live en zonder onderbrekingen via https://t.co/c3KNvmW21b pic.twitter.com/6BbKrxuK8X Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Naast het olie-probleem zijn de weersomstandigheden in de supersnelle tijdrit dus ook een probleem. In de afdaling richting zeeniveau worden snelheden rond de honderd kilometer per uur opgemeten. Een stormwind maakt het extra gevaarlijk. Rohan Dennis kan ervan meespreken. Tot twee keer toe dreigde zijn achterwiel weg te slaan, de Australische tijdritspecialist kon maar net corrigeren. Ook Geraint Thomas - misschien wel dé Giro-favoriet - moest nadien alle zeilen bijzetten om niet ten val te komen. Quasi elke renner rijdt met een vol achterwiel - gebruikelijk voor tijdritten. Maar nu wel een extra risico als de wind er vol opblaast. Johan Bruyneel vraagt zich dan ook af wanneer de teams de volle wielen achterwege zullen laten.

How long will it take for riders and teams to decide to not use a rear disc wheel in today’s prologue of the Giro d’Italia??? I mean... it’s not rocket science... 🤯 Johan Bruyneel(@ JohanBruyneel) link

🚴‍♂️🇮🇹 | Veel problemen met de wind voor 🇦🇺 Rohan Dennis



Volg de #giro2020 live en zonder onderbrekingen via https://t.co/c3KNvmW21b pic.twitter.com/Vn8iU5JydZ Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Thijs Zonneveld, journalist bij onze collega’s van het AD, vreest dat we nog valpartijen gaan krijgen. “Ben bang dat we dit vandaag nog meer gaan zien. Een daaltijdrit plus windkracht 6 is een recept voor problemen”, schreef hij op Twitter.

Campenaerts zette op dat moment - met een bebloed onderbeen - nog de tweede tijd neer. Volg de openingstijdrit op Sicilië LIVE op deze pagina.

Ben bang dat we dit vandaag nog meer gaan zien. Een daaltijdrit plus windkracht 6 is een recept voor problemen. https://t.co/VK5LAAieOU Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

Victor Campenaerts na zijn val, klaagt over olie op de weg, in afdaling na de bochten slechte weg en gevaarlijke wind. 'Parcours is ietske te gortig. Als je een grote ronde organiseert kuis dan op z'n minst de weg. Ik heb niet de beste bochtentechniek, maar reed daar niet snel.' pic.twitter.com/VWgowLog7Z Daan Hakkenberg(@ daanhakkenberg) link