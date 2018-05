Brailsford looft kersvers Giro-winnaar Froome: "Waarschijnlijk de beste prestatie in zijn carrière" Mike De Beck

27 mei 2018

22u30 0 Giro De champagne kan weer ontkurkt worden bij Team Sky. Voor de derde grote ronde op rij mag Chris Froome de eindzege in zijn koerszak steken. Voor het eerst wint de Keniaanse Brit de Giro en dat stemt Dave Brailsford uiteraard tevreden. "Er zijn maar heel weinig mensen die alles op het spel zetten en iets proberen, zelden komt dat er ook uit, maar wanneer dat wel gebeurt is het episch", vertelde de algemeen manager van Team Sky.

Vrijdag nam Froome de macht helemaal over in de Ronde van Italië. Met een indrukwekkende raid op 80 kilometer van de streep soleerde hij naar de zege en de roze trui. Die leiderspositie stond Froome ook niet meer af. "Ik denk dat het waarschijnlijk de beste prestatie van zijn carrière is", loofde Brailsford zijn poulain. "We weten allemaal dat die uitzonderlijke avonturen in de sport er niet altijd uit komen. Er zijn maar heel weinig mensen die alles op het spel zetten en iets proberen, zelden komt dat er ook uit, maar wanneer dat wel gebeurt is het episch."

Brailsford ziet dat Froome in de loop der jaren veranderd is. "Hij is ervaren, hij is rustiger dan wanneer hij jonger was. Hij wist dat hij zijn tijd aan het afwachten was toen iedereen hem afschreef. Hij kende een moeilijke tijd, laten we dat niet ontkennen, maar door de kalmte, de ervaring en het vertrouwen dat het goed zou komen, heeft hij de koers beslist volgens mij."

Pinching myself! There were times over the last 3 weeks when I thought this wouldn’t be possible. This is a dream come true.

Thank you to my amazing teammates & everyone at @teamsky for believing in me 💖 #Giro101 @giroditalia #Giro2018 pic.twitter.com/zqRzvTpqpH Chris Froome(@ chrisfroome) link

De start van de Giro verliep echter niet van een leien dakje. Voor de proloog in Israël ging hij al tegen de vlakte. "Aan de start was hij nog niet 100 procent in vorm. Het idee was om erin te komen en doorheen de race te groeien en tijdens de race een betere vorm te krijgen. Natuurlijk heeft die val in Jeruzalem dat plan niet meteen makkelijker gemaakt. Omdat hij meer tijd spendeerde aan het herstellen van de val dan tijd te spenderen aan het herstellen van zijn conditie vanuit een fysiek oogpunt. We waren dus een beetje bezorgd over het traject, maar ik denk dat als het om het echte moment gaat, er een paar lessen te trekken zijn."

"De focus behouden: zoals in moeilijke tijden wanneer het makkelijk is voor de groep om op te splitsen en naar elkaar te beginnen wijzen. Chris Froome is een briljante leider en hij bracht iedereen weer samen. Iedereen zei: 'Laten we gefocust blijven, laten we het plan volgen en laten we niet afwijken van wat we proberen te bereiken'. Ik denk dat dat iets is waar we op terug kunnen kijken en waar we uit kunnen leren. Uiteindelijk hadden hij en het team het vertrouwen. Hij zat eerder al in de laatste week, en in deze koersen is het niet in de eerste of de tweede week. Het gaat om de laatste dagen. Wie kan die vermoeidheid echt verwerken? Dat is de reden waarom er enkele renners een stap boven de rest staan."