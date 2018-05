Brailsford in de wolken na minutieuze voorbereiding: "Met hele ploeg deze etappe ontleed" DNR en GVS

25 mei 2018

19u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Giro Dave Brailsford was natuurlijk een gelukkig man. De algemeen manager van Team Sky gaf bij onze wielerman aanwezig in de Giro aan het plannetje minutieus te hebben voorbereid. Na het huzarenstukje smeet de Brit dan ook gretig met bloemetjes. "Dit is een van de mooiste ploegprestaties in de geschiedenis van het team."

"Ik ben zeer fier. We hadden niets te verliezen. We hebben gisteren een hele dag samen met onze voedingsdeskundigen en trainers deze etappe ontleed. We deelden de race in in verschillende sectors en bestudeerden de punten waar we het verschil konden maken. Je weet natuurlijk op voorhand niet of dit zal werken, maar je moet het op z'n minst proberen. Dat het uiteindelijk in de praktijk lukt is de finale cruciale stap en bijzonder mooi na die hele voorbereiding."

"Froome zijn vorm was de voorbije dagen in stijgende lijn, ook al viel hij in de eerste week", gaat Brailsford verder. "Maar het was altijd de bedoeling om op dit punt van de Giro in deze situatie te zitten en de race te winnen met dit blok. We dachten: 'laten we alles op een lijn trekken en de race hard maken'. Toen Simon Yates moest lossen kreeg mijn team natuurlijk een stevige boost. Maar ik voelde op voorhand aan iedereen binnen het team mezelf incluis dat we het konden verwezenlijken. Dat was echt fundamenteel om dit voor elkaar te brengen."

"Chapeau"

Er staat nog één bergetappe op het programma. Wat is het vervolg? "Nu draait alles om een goed herstel. Morgen wordt het een moeilijke start. We zien wel, maar ik verkies natuurlijk om in het voordeel te staan dan tijd te moeten terugpakken. Yates? Hij was de voorbije dagen echt briljant. De attitude waarmee hij deze Giro reed, absoluut chapeau. Maar gisteren had hij al zware benen dus wisten we dat we vandaag wel wat konden ondernemen. We zouden de race niet winnen met iets klein, het moest een grootse prestatie zijn."

Tot slot: Als Chris het morgen afrondt, de grootste zege uit zijn carrière? "Ik wil niet te veel speculeren, maar vandaag was het mogelijk wel de beste prestatie uit zijn loopbaan én een van de mooiste ploegprestaties in de geschiedenis van het team. Maar de job is nog maar half geklaard."