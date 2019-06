Bilbao pakt tweede ritwinst in Giro na lastige bergrit, Carapaz kan eindzege al ruiken JH

01 juni 2019

17u19 0 Giro Pello Bilbao heeft de voorlaatste rit van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Astana was in een lastige bergrit de beste van een kopgroep van acht, zijn tweede ritzege in deze Giro. De eindzege voor Richard Carapaz komt steeds dichterbij, hij verloor geen tijd op Vincenzo Nibali.

Aan klimkilometers geen gebrek vandaag, 5700 hoogtemeters moesten er in totaal overwonnen worden over een afstand van 194 kilometer tussen Feltre en Monte Avena. De laatste kans voor Vincenzo Nibali en co om leider Richard Carapaz in de bergen te bestoken. De Italiaan stuurde dan ook een mannetje vooruit: Damiano Caruso. Samen met elf anderen (Andrey Amador, Mattia Cattaneo, Pello Bilbao, Eros Capecchi, Tanel Kangert, Mikel Nieve, Amanuel Ghebreigzabhier, Eddie Dunbar, Ilnur Zakarin, Jai Hindley en Dario Cataldo) trok de renner van Bahrain-Merida ervandoor op de Cima Campo, de eerste beklimming van de dag.

De vluchters trokken met een voorsprong van vier minuten naar de Passo Manghen, de top was het hoogste punt in deze Giro, dus werd daar de Cima Coppi uitgereikt. Die prijs was voor Fausto Masnada, maar het waren de favorieten die de aandacht naar zich toetrokken: Miguel Angel Lopez achtte zijn moment gekozen voor een aanval, Mikel Landa en Richard Carapaz volgden gezwind. Het trio liet zo Vincenzo Nibali en Primoz Roglic achter, met nog 115 kilometer voor de boeg, maar in de afdaling van de Passo Manghen kwam alles terug bij elkaar.

(Later meer)