Bennett scoort hattrick in slotetappe Giro, eindzege Froome komt niet meer in gevaar

27 mei 2018

18u58 2 Giro Chris Froome is de eindwinnaar van de 101ste Ronde van Italië. De Brit van Team Sky pakt zo zijn derde grote wielerronde op rij. De slotrit was dan weer een prooi voor Sam Bennett. De Ierse spurtbom rekende in de straten van Rome af met Elia Viviani.

Alle wegen leiden naar Rome. En zo ook deze Giro. In de Italiaanse hoofdstad moesten de renners 10 rondjes van 11,5 kilometer afwerken. Of in totaal: 115 kilometer. Vooraf waren de prijzen verdeeld, al moest er wel nog gestreden worden voor de overwinning in de slotetappe. Uitkijken was het wederom naar Elia Viviani en Sam Bennett.

Neutralisatie koers

Na het startschot peddelde de grote meute in een gezapig tempo door de straten van Rome. Vervolgens pleegde Froome overleg met de koersdirecteur. De Brit en de andere klassementsrenners vonden het parcours té gevaarlijk en wilden dat de slotfase geneutraliseerd werd. En zo gebeurde. Froome was daardoor op een kleine 80 kilometer van de streep reeds zeker van eindwinst.

Nadien kozen achttien renners voor het hazenpad. Daarbij één Belg: Gijs Van Hoecke. De goudzoekers kregen amper speelruimte, aangezien de troepen van Quick.Step Floors gebrand waren op een nieuwe ruiker. Uiteindelijk sprongen twee renners weg uit de kopgroep: Christopher Juul-Jensen en Viacheslav Kuznetsov.

Bennett schiet voor derde keer raak

Het leidersduo werkte goed samen, maar ook zij konden geen massasprint voorkomen. Het werd finaal een nieuw sprintduel tussen Bennett en Viviani. De Ier won het robbertje - zijn derde etappezege in deze Giro. Knap. Baptiste Planckaert werd een schitterende vierde, eindwinnaar Chris Froome bolde heel wat later over de finish.