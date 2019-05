Benedetti schiet weer raak voor BORA in Giro, Polanc neemt roze trui over van ploegmaat Conti JH

23 mei 2019

17u05 4 Giro Césare Benedetti heeft de twaalfde rit in de Ronde van Italië gewonnen na een vroege vlucht. Voor de Italiaan van BORA-hansgrohe is het de eerste overwinning van zijn carrière. Jan Polanc neemt het roze over van zijn ploegmaat Valerio Conti. Thomas De Gendt werd achtste vandaag. Miguel Angel Lopez en Mikel Landa namen een halve minuut terug op de andere favorieten.

Eindelijk eens écht klimmen geblazen in de Giro. Met de Montoso kregen de renners voor het eerst een klim van eerste categorie voorgeschoteld. De top van de Montoso lag op 32 kilometer van het einde, onder de favorieten werd er vooral vuurwerk op het slotklimmetje verwacht. In Pinerolo wachtte er op twee kilometer van het einde nog de ‘muro di Via Principi d’Acaja’, een sleile puist van anderhalve kilometer aan gemiddeld 13% en pieken tot 20%.

De voorbije dagen was de vroege vlucht allerminst populair, vandaag was dat anders. Thomas De Gendt was de eerste die de boel in brand stak, hij kreeg Eddie Dunbar mee. Al snel werd het duo vergezeld door 23 anderen, de belangrijkste namen: onze landgenoten Jan Bakelants en Jenthe Biermans, Dario Cataldo, Eros Capecchi, Gianluca Brambilla, Césare Benedetti en Enrico Gasparotto. Maar ook Jan Polanc was mee, de Sloveen was de best geplaatste vooraan en het zag er al snel naar uit dat hij ook kans maakte om de roze trui van ploegmakker Valerio Conti over te nemen. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van een kwartier, wat Polanc op dat moment een virtuele voorsprong van tien minuten gaf.

Met een voorsprong van twaalf minuten begon de kopgroep aan de Montoso. Daar was het al snel duidelijk dat een Belgische overwinning er niet in zat, zowel De Gendt als Bakelants en Biermans moesten de beteren meteen laten gaan. Restten er nog over: Caruso, Cataldo, Polanc, Dunbar, Capecchi en Brambilla. In de afdaling konden Benedetti en Montaguti nog terugkeren. Die acht gingen in Pinerolo voor de zege strijden, voor Polanc hing de roze trui in de lucht, want in het peloton kon Conti de favorietengroep niet volgen.

🇮🇹 #Giro: Ya están subiendo San Maurizio @MikelLandaMeana y López (AST), así como el grupo de @RichardCarapazM. En el acceso al muro había unos 30" de diferencia. Veremos cómo termina todo. Por detrás, el grupo de @Andrey_Amador viene a unos 2' del de Carapaz. pic.twitter.com/HSVm44hjnJ Movistar Team(@ Movistar_Team) link

In het peloton openden Lopez en Landa de debatten, zij lieten de andere favorieten achter en reden met twee naar de finale in Pinerolo. Na het steile slotklimmetje restten er vooraan nog vijf koplopers (Brambilla, Caruso, Capecchi, Dunbar en Benedetti), zij sprintten in Pinerolo om de overwinning. Het was uiteindelijk Benedetti die de snelste was, de Italiaan van BORA-hansgrohe pakte de eerste overwinning van zijn carrière. Damiano Caruso werd tweede, Eddie Dunbar derde. 25 seconden later kwam Jan Polanc over de streep, het was dan al duidelijk dat hij morgen in de roze trui mag starten. Voor Thomas De Gendt zat er uiteindelijk toch nog een top 10 plaats in, hij werd achtste. Bij de favorieten baarde het slotklimmetje een muis, Landa en Lopez behielden aan de streep hun voorsprong van 29 seconden op Roglic en co, waar de andere favorieten samenbleven.