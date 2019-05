Benedetti klopt medevluchters in Pinerolo, Polanc nieuwe roze trui JH

23 mei 2019

17u02 3 Giro Césare Benedetti heeft de twaalfde rit in de Ronde van Italië gewonnen na een vroege vlucht. Voor de Italiaan van BORA-hansgrohe is het de eerste overwinning van zijn carrière. Jan Polanc neemt het roze over van zijn ploegmaat Valerio Conti.

Eindelijk eens écht klimmen geblazen in de Giro. Met de Montoso kregen de renners voor het eerst een klim van eerste categorie voorgeschoteld. De top van de Montoso lag op 32 kilometer van het einde, onder de favorieten werd er vooral vuurwerk op het slotklimmetje verwacht. In Pinerolo wachtte er op twee kilometer van het einde nog de ‘muro di Via Principi d’Acaja’, een sleile puist van anderhalve kilometer aan gemiddeld 13% en pieken tot 20%.

(later meer)