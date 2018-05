Belgisch feestje in Giro: indrukwekkende Wellens triomfeert op venijnige slothelling, Dennis blijft leider XC

08 mei 2018

17u48 151 Giro Tim Wellens heeft de vierde etappe van de 101ste Ronde van Italië naar zijn hand gezet. Onze landgenoot van Lotto-Fix All was de beste op de steile slothelling. Rohan Dennis hield stand en mag morgen nog een dag in z’n roze trui rondfietsen.

Het Israëlische avontuur is voorbij. Het Giro-peloton reed vandaag zijn eerste kilometers op het Italiaanse asfalt. Tussen Catania en Caltagirone stond er een afmattende tocht van 202 kilometer op het menu, én het grootste venijn zat hem in de staart. Op 16 kilometer van de streep liep het wegdek omhoog, waarna in de slotkilometer de renners percentages tot 13 procent moesten bedwingen. Spek voor de bek van de punchers.

Na een razendsnelle openingsfase gingen vijf renners hun geluk beproeven: bergkoning Enrico Barbin, Marco Frapporti, Jacopo Mosca, Quentin Jauregui en Maxim Belkov. De dappere avonturiers kregen niet al te veel speelruimte, aangezien leider Rohan Dennis z’n troepen van BMC aan het werk zette. De Australiër was niet zinnens zijn roze trui af te geven.

Plots een verrassing. Op 107 kilometer van de finish gaven de manschappen van UAE Team Emirates er een stevige lel op. Door de tempoversnelling van de ploegmakkers van Fabio Aru, werden er enkele renners overboord gegooid. Nadien ging de storm van UAE liggen, BMC nam het commando opnieuw over. Ook het vermelden waard: geen Andrea Guardini meer in deze Giro. De Italiaanse sprinter gaf er vanwege koorts de brui aan.

Op veertien kilometer werden de laatste vluchters opgepeuzeld door de grote meute. Niet veel later opende Valerio Conti de debatten, maar de bedrijvige Italiaan kon zijn solo niet afronden. Alles op de korte slotklim. Uiteindelijk had een fenomenale Tim Wellens het beste eindschot in huis. Onze landgenoot nam de maat van Michael Woods en Enrico Battaglin. Simon Yates en Davide Formolo vervolledigden de top vijf. Rohan Dennis behield zijn roze trui.

