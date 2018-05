Belg van Lotto-Soudal onherkenbaar na wespensteek net voor Giro-proloog: "Kreeg mijn ogen niet open" MG

05 mei 2018

09u18 0 Giro Sander Armée leek gisteren van een andere planeet te komen bij de start van de tijdrit in Jeruzalem. Armée had een opgezwollen gezicht en kon amper uit zijn ogen zien. Hij droeg de sporen van een wespensteek donderdag op training, met wel heel spectaculaire gevolgen.

Donkere zonnebril, een zwarte tape op zijn voorhoofd en daar zijn tijdrithelm bovenop. Sander Armée staarde wezenloos voor zich uit in de minuten die hem nog scheidden van zijn tijdrit in Jeruzalem. Het was een vreemd gezicht. Maar op eenvoudig verzoek wilde Armée wel zijn bril afnemen, zodat je echt kon zien hoe hij eraan toe was.

Gezwollen aangezicht en zijn ogen zaten zo goed als helemaal dicht. Je vroeg je af hoe hij de tijdrit zou kunnen rijden. Zag hij überhaupt wel uit zijn ogen?

Ploegdokter Jens De Decker zegt dat alles oké is. Beter gezegd: zo goed als maar kan zijn. De Decker heeft Sander Armée geen behandeling gegeven die binnen de regels van de internationale wielerunie UCI verboden is. Armée kreeg antihistamines in pilvorm in plaats van cortisone en kinebehandeling in plaats van een intramusculaire infiltratie waarmee de zwelling snel zou verdwijnen. Bij Lotto hadden ze een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN) kunnen vragen aan de UCI, maar dat hebben ze niet gedaan. De Decker: "Wellicht hadden we die ook niet gekregen. Sander heeft het ergste achter de rug. Het is veilig voor hem om te racen."

Beest tussen bril en helm

Armée doet zijn verhaal, dat begint donderdag in de laatste vijf minuten van de training. "Ineens vloog er een beest tussen mijn bril en mijn helm. Een wesp, denk ik. Ze raakte niet weg en net toen ik ze weg wilde slaan, voelde ik een steek. Ik was te laat. Ik voelde aan de wonde en ik trok er een angel uit."

"Een halfuur later had ik een bobbeltje op mijn voorhoofd. Ik dacht, dat valt wel mee. Maar 's avonds zat mijn rechteroog al helemaal dicht. We hebben er wat ijs op gelegd, wat zalf erop gesmeerd. Ik dacht, vrijdag is het beter. Maar toen ik vrijdagmorgen wakker werd en mijn ogen wilde open doen, bleef het gewoon donker. Ik kreeg ze gewoon niet open.

"Ik ben vrijdag de hele voormiddag in het hotel gebleven. We hebben ijs gelegd, mijn ogen zijn gemasseerd om het vocht een beetje te laten wegvloeien. En ik ben startklaar geraakt. Meestal heb ik niet veel stress voor een tijdrit. Nu was dat wel zo. Het is toch niet leuk om op deze manier de Giro te starten. Ik was ook wel ongerust. Ik wist niet of ik voldoende zou zien. Als ik de bochten niet op de juiste manier zou aansnijden, zou ik veel tijd verliezen. Maar dat viel dus mee. En op de rechte stukken kon ik wel hard duwen. Een opluchting is het. Ik ben naar hier gekomen om de Giro uit te rijden. Dan moet je op zijn minst ook wel de start halen, hé."