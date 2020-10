Alex Dowsett is de slimste en verschalkt medevluchters in achtste etappe Giro, peloton neemt rustdag MXG/GVS

10 oktober 2020

16u24 1 Giro De Brit Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de slimste van een kopgroep van zes renners. Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers) werd tweede. Matthew Holmes (Lotto-Soudal) derde. Het peloton nam een snipperdag, João Almeida behoudt z’n roze leiderstrui.

Cleaned my teeth then realised I hadn’t drunk my freshly brewed coffee yet this morning. I really hope the day picks up because it started with a nightmare. Alex Dowsett(@ alexdowsett) link

Alex Dowsett startte zijn dag met deze tweet. “Net mijn tanden gepoetst, maar ik heb mijn koffie nog niet op. Ik hoop echt dat deze dag beter wordt, want hij startte met een nachtmerrie.”

Enkele uren later zat de 32-jarige Dowsett in de vlucht van de dag. Samen met Salvatore Puccio, Simone Ravanelli, Matthias Brändle, Joey Rosskopf en Matthew Holmes. Het zestal kreeg al snel een grote voorgift van het peloton. Op voorhand leek dit nochtans een etappe waar de sprinters misschien een kans hadden. Niemand in het pak leek veel zin te hebben om van deze rit iets te maken. Deceuninck - Quick-Step controleerde.

Even over halfweg koers opschudding in het peloton toen Jakob Fuglsang aan de kant stond. Mechanisch defect. Het sein voor Trek-Segafredo om het peloton op sleeptouw te nemen. De troepen van Vincenzo Nibali legden een stevig tempo op, waardoor Fuglsang alle moeite van de wereld leek te hebben om terug te komen. Zijn achterstand bedroeg op een gegeven moment 1'10". Gelukkig voor de Deen haalde Trek er even later toch de riem terug af en kon Fuglsang terugkeren.

Dowsett slimste

Op het plaatselijke circuit (van 14 kilometer) in en rond Vieste bleken Puccio en Holmes de sterksten. Ze maakten bij een eerste passage het verschil op de Via Saragat. Een lastige strook met een stijgingspercentage van maximaal 17 procent. De twee lieten de rest van het groepje echter terugkeren.

De hergroepering was het sein voor Alex Dowsett om ervan door te gaan. De Brit lag er bij de eerste passage heel snel af en was bergop met voorsprong de minste. Met dat gegeven in het achterhoofd liet de rest van de kopgroep hem rijden. Dowsett pakte in een mum van tijd een halve minuut voorsprong. Bij de tweede passage over de Via Saragat had hij bijna een minuut. Genoeg om hem er over te loodsen.

Puccio en Holmes probeerden hem wel nog bij te halen, maar Dowsett was al lang gaan vliegen. Hij was tot voor deze etappe de enige van de zes vluchters die ooit al een etappe had gewonnen in de Giro. In 2013 won hij een tijdrit van bijna 55 kilometer voor Bradley Wiggins. Het is ook de eerste zege ooit voor Israel Start-Up Nation in de WorldTour. Dowsett zoekt nog een ploeg voor volgend seizoen. Laat dit een stevige sollicitatie geweest zijn.

Een dag die begon met een nachtmerrie, eindigt zo in een droom.

Het peloton finishte op bijna 14 minuten van de winnaar. Matthews won de pelotonsprint voor Gaviria. João Almeida werd door z’n ploegmaats van Deceuninck - Quick-Step prima door deze rit geholpen. Hij mag morgen voor de zesde dag op rij de roze trui aantrekken.

