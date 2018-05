Adam Hansen in de bloemetjes gezet na 20ste opeenvolgende grote ronde: "Iets dat nooit eerder werd gedaan" MDB

Niet alleen Giro-winnaar Chris Froome werd gisteren in de bloemetjes gezet, ook Adam Hansen stapte na de slotetappe in Rome op het podium. Meer dan terecht, want de renner van Lotto-Soudal had zonet zijn twintigste opeenvolgende grote ronde achter de rug.

Een waanzinnige reeks - en uiteraard ook een record - die in de Vuelta van 2011 van start ging. "Dit is mijn twintigste op rij en ik heb ze allemaal uitgereden. Het is iets speciaal, iets dat nooit eerder werd gedaan", was de Australiër in de wolken bij Eurosport.

Hansen heeft zo na twintig grote rondes in totaal ongeveer 75.000 kilometer op de teller staan in de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Op het podium van de Giro kreeg Hansen bloemen overhandigd met Alberto Contador aan zijn zijde. "Super grote dank aan de organisatoren van de Giro om mijn twintig grote rondes op rij te waarderen en me een geschenk te geven op het podium. Wat een lange reis", vertelde Hansen op Twitter.

Een reis die nu wel op zijn einde loopt. Hansen verschijnt straks namelijk niet aan de start van de Tour de France waardoor zijn reeks dan ook wordt afgebroken. "Het is tijd voor verandering", gaf hij zelf aan aan Cycling News. Hansen last een rustpauze in. "Met deze opbouw hoop ik op eigen successen." In de twintig grote rondes mocht de 37-jarige renner zelf twee keer vieren. In 2013 pakte hij de zege in de Giro en in de Vuelta van 2014 deed Hansen hetzelfde.

