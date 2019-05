Ackermann winnaar van de puntentrui? Démare moet al hopen op een mirakel om het kleinood in Verona aan te trekken DMM

31 mei 2019

09u54 0 Giro De ene heeft 226 punten, de andere 213. De strijd tussen Pascal Ackermann en Arnaud Démare om de paars puntentrui is ongemeen spannend in de Giro. Gisteren wisselde de ‘Maglia Ciclamino' opnieuw van schouders. Definitief?

Hij klopte gisteren vloekend op zijn stuur, Pascal Ackermann. De 25-jarige Duitser strandde in het wiel van ritwinnaar Damiano Cima op een zucht van de overwinning. Tweede en dus geen derde ritzege, maar nog belangrijker: minder gewonnen punten voor de paarse trui. De ritwinnaar kreeg gisteren 15 punten meer dan de tweede, vandaar de ontgoocheling bij Ackermann. “We hadden vooraf berekend dat winnen de enige manier was om de trui te veroveren op Démare. Gesteld dat hij dan tweede zou worden”, vertelde de Duitse kampioen na de rit. “Vandaar mijn ontgoochling net na de aankomst.”

Ontgoocheling die als snel omsloeg in vreugde. Een blik op de rituitslag leerde dat Arnaud Démare pas als achtste finishte in Santa Maria di Sala. Ackermann hees zich zo dankzij zijn tweede plaats toch weer in de paarse trui. Nu met 13 punten voorsprong op zijn Franse belager. De twee zijn de enig overgebleven renners die strijden om het kleinood. Damiano Cima is met ‘slechts’ 104 punten derde. Zowel Démare als Ackermann zijn tuk op de ‘Maglia Ciclamino’. Net daarom toonden de twee zich de voorbije dagen in de tussensprints.

Tussensprints

Toch zou het pleit nu definitief beslecht kunnen zijn. Door zijn 8ste plaats van gisteren komt Démare nu op 13 punten. Gelet op wat er nog komt, heeft de Fransman het daarmee gisteren écht wel uit handen gegeven. Met twee bergritten (aankomst bergop) én een tijdrit wordt het een moeilijke klus om Ackermann nog uit de paarse trui te fietsen. Weinig plaatsen waar Démare nog punten kan pakken. Volgt u vooral even mee.

In de bergrit van vandaag tussen Treviso en San Martino di Castrozza is het niet voor te stellen dat één van beiden punten pakt aan de aankomst. Ook morgen zal dat met een aankomst op Croce d’Aune niet het geval zijn. Resten dus nog enkel de tussensprints en de tijdrit. In theorie is de tussensprint vandaag haalbaar voor de twee. Na een vrij vlakke aanloop zijn halverwege de rit twaalf punten te verdienen. Gesteld dat Démare er de volle buit pakt en Ackermann niets, dan komt de Fransman nog niet tot aan het puntenaantal van zijn Duitse concurrent.

Opgave

In de rit van zaterdag ook een tussensprint, al situeert die zich na een helling van tweede categorie en een deel van de klim over de Passo Manghen. Moeilijk voor te stellen dat Démare of Ackermann er punten zullen pakken. Rest voor de Fransman dan nog enkel de afsluitende tijdrit op zondag. Daar zijn enkel punten aan de meet te verdienen voor de top tien. Démare moet dus een dijk van een slottijdrit neerzetten, vandaag de volle buit pakken in de tussensprint en tegelijk hopen dat Ackermann onderweg niets meer opraapt.

De grootste bedreiging voor Ackermann zou nog de opeenvolging van bergen in het slotweekend kunnen zijn. Al is de Duitser in normale omstandigheden ook op dat terrein de betere van Démare. Enkel pech of een opgave lijkt Ackermann dus nog van de eindzege in het puntenklassement te houden. “Het is nog niet gewonnen”, suste hij gisteren. “Er komen nog twee zware bergritten aan. Ik zal dus blij zijn als ik deze trui in Verona nog in mijn bezit heb.”

Top drie puntentrui Giro na rit 18

1. Pascal Ackermann - 226 punten

2. Arnaud Démare - 213 punten

3. Damiano Cima - 104 punten