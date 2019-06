Exclusief voor abonnees "Liever Giro dan Tour winnen" CARAPAZ: BOERENZOON IS EERSTE ECUADORAAN DIE GROTE RONDE OP ZIJN NAAM SCHRIJFT Bart Audoore

03 juni 2019

11u03 0 Giro Ecuador heeft een winnaar van een grote ronde. Richard Carapaz (26) doorstond met glans de laatste zware dagen van de Giro. Een maand geleden kenden enkel insiders de boerenjongen uit de Andes. Wordt vanaf nu alles anders?

Wielrennen bestaat amper in Ecuador, maar Richard Carapaz zorgde toch voor een kleine hype: gisteren werd in zijn land voor het eerst een rit in de Giro live uitgezonden op open net. Er werden zelfs grote schermen opgesteld. "Dat maakt me onvergetelijk trots", zei de man. Spannend was het niet meer: Carapaz kwam in de afsluitende tijdrit niet meer in de problemen - "Ik heb nochtans afgezien van de eerste tot de laatste kilometer", zei hij. De laatste bergrit op zaterdag had hij ook al met glans doorstaan.

