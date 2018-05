"Froome zal eventuele eindzege niet verliezen", verzekert Giro-baas (maar daar willen ze bij de UCI niet van weten) Redactie

03 mei 2018

18u41

Zelfs al wordt Chris Froome gesanctioneerd voor zijn afwijkende dopingtest in de Vuelta, dan nog zal hij bij een eventuele eindzege in de Giro niet van de erelijst verwijderd worden. Dat heeft Giro-directeur Mauro Vegni vandaag verklaard. Al werd dat nieuws door de UCI via Twitter meteen weerlegd.

"We zullen pas in Rome (bij de aankomst van de Giro op 27 mei) weten of hij de eindwinnaar is", zei Vegni over de Britse topfavoriet, daags voor het startschot in Jeruzalem. Vegni heeft naar eigen zeggen overlegd met UCI-voorzitter David Lappartient over de zaak. "In ieder geval heeft Lappartient duidelijk verklaard dat als Froome de Giro wint, hij zijn eindzege zal behouden."

Vegni heeft Lappartient gezegd dat een eventuele sanctie moet ingaan vanaf het moment van de beslissing en niet vanaf de afwijkende dopingtest in de Vuelta. "Lappartient toonde dat hij open stond voor onze redenering. Hij heeft me min of meer laten weten dat het geen probleem zou zijn voor de Giro."

The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained. UCI_media(@ UCI_media) link

Maar al het bovengaande wordt dus door de UCI via Twitter weerlegd. "De UCI wil graag verduidelijken dat onze voorzitter niet in de positie is om te beslissen wanneer een potentiële schorsing voor het overtreden van de dopingwet moet ingaan. Hij moet ook niet beslissen of de resultaten die worden behaald voor het ingaan van de schorsing behouden, dan wel geannuleerd moeten worden."

De Ronde van Italië wil het scenario van 2011 vermijden, toen eindwinnaar Alberto Contador van de erelijst verdween na een uitspraak in de clenbuterolzaak die van voor de Giro dateerde.

Froome, die in de Giro een derde eindzege op rij in een grote ronde beoogt, testte vorig jaar op 7 september in de Vuelta positief op salbutamol, een middel tegen astma. In zijn urine werd twee keer de toegelaten hoeveelheid aangetroffen. Ondanks de positieve test besliste zijn ploeg Team Sky de renner niet op non-actief te zetten. Het onderzoek is nog steeds lopende en intussen neemt Froome gewoon deel aan wedstrijden.