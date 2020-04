Giro-winnaar Carapaz schiet terug naar ex-ploeg Movistar: “Ik kreeg nooit het vertrouwen dat ik nodig had” DMM

27 april 2020

12u04

Bron: ESPN 0 Wielrennen Persona non grata. In minder dan een half jaar tijd vervelde Richard Carapaz (26) van kopman naar muiter binnen zijn eigen ploeg. De Ecuadoriaan staat intussen op de loonlijst bij Team INEOS. “Ik heb nooit vertrouwen gevoeld bij Movistar.”

Hij begon de Giro als wisselkopman, mocht het niet lukken met Mikel Landa. Richard Carapaz was één jaar geleden het plan B voor Movistar in de Ronde van Italië. De Ecuadoriaan was in 2018 nog verrassend vierde geworden. Hij kwam met andere woorden dichter bij eindwinst in een grote ronde dan Alejandro Valverde, Nairo Quintana of Mikel Landa.

Toch lag het vertrouwen begin 2019 vooral bij die drie binnen de Spaanse wielerploeg. Carapaz diende als joker, maar in een zwakke eerste Giro-week van Mikel Landa maakte de ambitieuze Ecuadoriaan handig gebruik van de situatie om alles om te keren. Plots was niet Landa, maar Carapaz plan A bij Movistar. Na een coup op weg naar Courmayeur pakte hij het roze.

Carapaz zou het kleinood niet meer afstaan. Niet Valverde, Quintana of Landa, maar wel Richard Carapaz zorgde voor de eerste eindzege in een grote ronde sinds 2016 voor Movistar. De klimmer werd de eerste Ecuadoriaan in de geschiedenis die een grote wielerronde won. Het gevolg was een waar volksfeest bij zijn terugkeer in eigen land. De straten van Tulca liepen storm om een blik op te vangen van de man met de Trofeo Senza Fine.

Ontrouw

Het waren dan ook aandoenlijke taferelen in de Netflix-docu ‘El dia menos pensado’. Een cameraploeg mocht vorig jaar het doen en laten van de renners volgen bij Movistar. Uiteraard werd daarbij gefocust op de Grote Vier: Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa en Richard Carapaz. De camera’s draaiden volop bij het vieren van de Giro-triomf, maar ze waren er ook bij toen het helemaal misliep.

Want na een pauze van enkele weken mocht Carapaz samen met Alejandro Valverde voor eindwinst in de Vuelta gaan. Alleen kwam het er nooit van. De Ecuadoriaan - die in de Netlfix-docu bijwijlen een eigenwijze indruk geeft - kwam enkele dagen voor de start van de Ronde van Spanje ten val in het criterium van Etten-Leur in Nederland. Geen mens die bij Movistar op de hoogte was.

Officieel gaf Carapaz verstek voor de Vuelta met een kneuzing aan de rechterschouder, maar al snel bleek er meer aan de hand. De Ecuadoriaan had al eieren voor z'n geld gekozen en een verbintenis bij Team INEOS aangegaan, dé grote concurrent van Team Movistar in het grote rondewerk. Dat het er bovenarms opzat tussen manager Guiseppe Acquadro en ploegbaas Eusebio Unzué hielp ook al niet.

Carapaz zou in 2019 niet meer voor Movistar rijden. Ook Nairo Quintana, Winner Anacona en Andrey Amador (eveneens cliënten van Acquadro) zouden de Spaanse wielerploeg verlaten. In ‘El dia menos pensado’ werd dan ook stevig nagetrapt. Zo tackelde ploegleider en ex-renner Pablo Lastras met de voeten vooruit richting Carapaz. “Het laat me koud wat hij in de toekomst doet. Hij was ontrouw, zo iemand willen we niet meer in de ploeg.”

Vertrouwen

In een interview met ESPN reageerde Carapaz voor het eerst op de uitlatingen van zijn intussen ex-ploegleider. “Ik ben helemaal niet ontrouw geweest. Ik heb de ploeg zelfs meer gegeven dan wat ze van mij vroegen. Ik heb alles gegeven. Als dat niet naar waarde wordt geschat, dan kan het weleens dat je je conclusies trekt. Ik heb nooit het vertrouwen gekregen dat ik nodig had.”

Carapaz refereerde naar zijn status als wisselkopman in de Giro en zijn wellicht ondergeschikte rol in de Vuelta aan Alejandro Valverde. “Ik wou in niemands schaduw meer staan. Ik wilde mijn eigen ding doen en ik voelde maar een klein beetje vertrouwen bij Movistar. Ik was 25 en wou iets nieuws proberen. Als dat de foute keuze is voor sommigen, dan ben ik maar fout. Liever nu fout zijn voor sommigen, dan het mij later zelf te beklagen.”

Dit jaar begon Carapaz zijn seizoen met een 30ste plaats in de Ronde van Colombia. De Ecuadoriaan zou in het shirt van INEOS vooral voor een tweede Giro-overwinning op rij gaan. Daarna was het de wens om aan de zijde van Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas mee te strijden om de Tourzege voor de achtste keer in negen jaar tijd binnen de ploeg te houden. Afwachten of dat met het coronavirus nog in orde komt.

