Giro-winnaar Carapaz over hallucinante toestand in thuisland Ecuador: “Het is hartverscheurend” MDRW

08 april 2020

18u21

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen De lugubere beelden van lijken en doodskisten in de straten van Ecuador gaan de wereld rond. Richard Carapaz (26) kijkt met lede ogen naar de situatie in zijn thuisland: “Niemand was voorbereid op dit monster.”

“Het is hartverscheurend om te zien wat zich momenteel allemaal afspeelt in mijn thuisland en de rest van de wereld”, vertelt INEOS-renner Carapaz aan het Italiaanse Gazzetta dello Sport. “Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden gezien, het is hartverscheurend. Guayaquil is het zwaarst getroffen gebied. Ik woon er nog geen 700 kilometer vandaan. Het is economisch en toeristisch het kloppend hart van deze regio. Ecuador was niet klaar voor deze crisis. Niemand was voorbereid op dit monster.”

Ik denk erover na om mensen te helpen die werkloos geworden zijn. Ik wil ervoor zorgen dat zij genoeg te eten hebben Richard Carapaz

Nadat de klimgeit vorig jaar de Ronde van Italië won, verliet hij Movistar voor Team INEOS. Carapaz was in Europa toen de Britse wielerformatie alle activiteit tijdelijk stopzette door het plotse overlijden van ploegleider Nicolas Portal en de coronacrisis. Kort daarna keerde hij terug naar zijn familie in Ecuador. “Gelukkig leef ik in een gebied waar weinig mensen besmet zijn. Mijn ouders wonen vlakbij en zijn nog kerngezond. Maar niet iedereen heeft even veel geluk. Daarom denk ik erover na om mensen te helpen die werkloos geworden zijn. Ik wil ervoor zorgen dat zij genoeg te eten hebben.”

Carapaz denkt voorlopig nauwelijks aan koersen. Daarvoor is de situatie in zijn thuisland nog te dramatisch. “Ik train af en toe wel een beetje op de hometrainer. Maar deze epidemie is te onvoorspelbaar om doelen te stellen. De volksgezondheid heeft momenteel voorrang. Ik heb vertrouwen in een goede afloop, maar dan moeten we ons wel allemaal solidair opstellen. Samen kunnen we deze crisis overwinnen”, klinkt hij hoopgevend.