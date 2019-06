Giro-winnaar Carapaz krijgt warme ontvangst in Ecuador Redactie

11 juni 2019

10u17

Bron: Belga 0 Wielrennen Richard Carapaz is in zijn thuisland Ecuador als een held onthaald na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De 26-jarige Carapaz zette na een vlucht vanuit Spanje, de thuisbasis van zijn ploeg Movistar, voet aan de grond in Quito, acht dagen na zijn onverwachte triomf in de Giro.

Na zijn aankomst op de internationale luchthaven Mariscal Sucre, waar brandweerwagens het vliegtuig met een waterboog verwelkomden, stapte Carapaz in een open bus. Enkele tientallen fietsers begeleidden de wielerheld daarna terwijl de bus door de straten werd gereden. Langs de kant stonden duizenden Ecuadoranen met vlaggen Carapaz toe te juichen.

Richard Carapaz won tijdens de voorbije Giro twee ritten en droeg de roze leiderstrui vanaf de vijftiende etappe. Hij behield het begeerde shirt tot in Verona, het decor van de 21e en laatste rit. De Ecuadoraanse klimmer van Movistar is pas de tweede Zuid-Amerikaanse renner op de erelijst van de Ronde van Italië. Alleen de Colombiaan Nairo Quintana, winnaar in 2014, ging hem voor.