Giro ten koste van Ronde en Roubaix? Sagan speelt met idee om in twee maanden tijd Tour en Giro te combineren Bart Audoore

29 mei 2020

07u00 6 Wielrennen Volgens Slovaakse media gaat ­Peter Sagan (30) straks de Tour en de Giro combineren. Niet alleen zou dat fysiek een heel zware beproeving worden, het zou ook betekenen dat de man de klassiekers mist.

De Ronde van Frankrijk begint dit jaar op 29 augustus en eindigt op 20 september, de Ronde van Italië start op 3 oktober en loopt tot 25 oktober. Peter Sagan zou dus overwegen om beide koersen te combineren. Straf, want met amper twaalf dagen recuperatietijd tussen de twee races belooft dat een zware aanslag op zijn lichaam te worden. Het gebeurt wel vaker dat renners twee, en zelfs drie, grote rondes in een seizoen rijden, maar in een normaal jaar, zonder corona, liggen Giro, Tour en Vuelta een stuk verder uit mekaar. Bij Sagan zou het gaan om 42 ritten in 58 dagen.

Nieuwe prikkels

Waarom zou iemand die keuze maken? De Tour is incontournable. De wedstrijd is commercieel te belangrijk voor de sponsors, dus daaraan kan hij niet ver­zaken. De Giro is een verhaal van lange adem. Sagan speelt al geruime tijd met het idee om die te rijden – in zijn entourage toeteren ze al jaren “dat het er op een dag zeker van zal komen” – maar hij wilde de wedstrijd nooit combineren met de Tour zolang hij zijn missie daar niet had afgewerkt: het record van zeven groene truien. Die opdracht bracht hij vorig jaar tot een goed einde, waardoor hij in 2020 voor het eerst wel ruimte wilde maken voor de Giro. In de winter kondigde hij zijn debuut aan.

Zijn drijfveer is mogelijk minder romantisch dan ze lijkt. Want zou het kunnen dat Sagan een financiële deal heeft gemaakt met RCS?

Sagan keek daar oprecht naar uit: het is een welkome afwisseling voor een man die nood heeft aan nieuwe prikkels en zoekt naar nieuwe uitdagingen. Bovendien heeft hij een sterke band met Italië. Hij werd tien jaar geleden prof bij Liquigas en woonde in zijn beginjaren in San Dona di Piave, in de buurt van Venetië – dat maakt het des te opmerkelijker dat hij de Giro nog nooit reed. De corona­crisis had hem makkelijk opnieuw van gedacht kunnen doen veranderen, maar insiders zeggen dat hij zijn gegeven woord wil houden ten aanzien van organisator RCS.

Betaald?

Zijn drijfveer is mogelijk minder romantisch dan ze lijkt. Want zou het kunnen dat Sagan een financiële deal heeft gemaakt met RCS? Niemand zal het officieel bevestigen, maar het gebeurt in de koers wel vaker dat organisatoren betalen om grote namen aan de start te krijgen. Voor RCS zou het in ieder geval niet de eerste keer zijn. In 2018 lekte uit dat Chris Froome zwaar betaald werd om de Giro te rijden. De Brit kreeg (samen met zijn ploeg) 1,7 miljoen euro om dat jaar aan de start te staan in Israël.

Feit is dat Sagan een goeie reden moet hebben om de klassiekers over te slaan, want dat zou de grote consequentie zijn van zijn keuze. Zowel de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem als de Amstel Gold Race, en daarnaast nog een hele reeks semi-klassiekers, vallen samen met de Giro. Die zal hij dus allemaal missen. Een scenario waarbij hij uit de Giro stapt om nog een paar van die wedstrijden mee te pikken, is niet realistisch. Ten eerste zal dat op onbegrip van RCS stuiten, bovendien zou hij ook speciale toestemming moeten verkrijgen om aan andere wedstrijden deel te nemen zolang de Giro niet is afgelopen. En ten slotte is er ook het fysieke aspect: zelfs na een halve Giro zal hij nooit voldoende fit en fris zijn om de concurrentie aan te gaan met de klassieke specialisten die wel een ‘normaal’ programma hebben gevolgd. Stof om over na te denken. De agenda van Sagan wordt ten vroegste half juni officieel bekend gemaakt.

