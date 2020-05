Giro mogelijk één week vroeger bij verhuis WK JDK

06u30 0 Wielrennen Dat de data van het WK wielrennen in ­Aigle-Martigny (20-27/9) grof wild zijn, gaf perswoordvoerder Yves Perret aan in onze dinsdagkrant. “Veel organisatoren azen erop. Het zou hen goed uitkomen mocht het WK verschuiven. Dan komt er ruimte vrij, die zij kunnen inpikken.” Die bewuste organisatoren blijken niet van de minste.

Uit goeie bron vernam onze redactie dat RCS Sport overweegt om, áls het WK zou worden verplaatst naar november (in het Midden-Oosten), de ‘Grande Partenza’ van de Ronde van Italië één week vroeger te leggen. Op zaterdag 26 september dus in plaats van op zaterdag 3 oktober. Waardoor de Giro afloopt op zondag 18 oktober in plaats van op zondag 25 oktober. Op die manier zou de rittenkoers de rechtstreekse concurrentie ontlopen van de start van de Vuelta (20 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober). De Internationale Wielrenunie (UCI) krijgt het laatste woord.

Vandaag is er in Zwitserland een nieuwe ‘Conseil Fédéral’. Het advies omtrent de mogelijkheid tot organiseren van massa-events wordt zeer indicatief voor het WK. Op 9 juni maakt de UCI de definitieve wielerkalender bekend. Dan zal ook blijken of de andere verschuivingen die RCS Sport eerder aandroeg — Ronde van Lombardije naar 8 augustus, Milaan-Sanremo naar 22 augustus, Italiaans kampioenschap op 31 oktober — groen licht krijgen.

