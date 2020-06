Giro (en Vuelta) lijden onder grote interesse voor Tour: “Buitenkans voor Evenepoel om zichzelf te ontdekken” Joeri De Knop

12 juni 2020

06u20 0 Wielrennen Wat rest Giro en Vuelta nog, nu er zoveel Wat rest Giro en Vuelta nog, nu er zoveel (schaduw)kopmannen naar de Tour zullen trekken? Bitter weinig. Valverde, Aru en Mas nemen er de Ronde van Spanje bij. De Ronde van Italië krijgt onder meer titelverdediger Carapaz, Fuglsang en Nibali aan de start. En... Remco Evenepoel, natuurlijk.

“Die, bij afwezigheid van het écht grote geweld, een unieke kans krijgt om zichzelf rustig te ontdekken en te ontplooien”, zegt José De Cauwer. “Hoe verwerkt hij een rittenkoers van drie weken? Een col van 20 kilometer met de kleine maar soms ook met de grote versnelling? Een mogelijk waaierspel of een andere situatie waarin hij niet al te best gedijt? Krijgt hij vroeg of laat een tik om de oren? Of houdt hij stand en blijft hij ons verbazen? Het is iets waar wij, Belgen, geweldig naar uitkijken. Met die achterliggende gedachte: niks moet, alles mag. Dát moet het uitgangspunt zijn. Druk zal hij zichzelf wel méér dan voldoende opleggen. Om er toch het beste van te maken. Zakt hij er eens een bepaalde dag onderdoor, zullen jullie zeggen: ‘Ach, dat mag, het is niet meer dan normaal.’ Maar tegelijk zal er ook al de randbemerking bij komen: ‘Is dit geen voorbode, zal hij het ooit wel kunnen in zo’n grote ronde?’ (lacht) Bespaar hem alsjeblieft die extra druk. Laat hem doen, de foutjes maken die hij móet maken en daar uit leren.”

