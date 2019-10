Giro 2020 telt veel lange ritten, vijf aankomsten bergop en een start met Sagan in Hongarije DMM

24 oktober 2019

17u55 4 Giro Het parcours voor de Ronde van Italië 2020 is bekend. De Giro start volgend jaar met een Grande Partenza in Hongarije. Van Boedapest gaat het over Sicilië langs de Adriatische Zee weer noordwaarts om na een zwaar Alpenluik te finishen met een tijdrit naar Milaan. Opvallend: Peter Sagan is er voor het eerst bij in de Giro. Er zijn ook tien ritten van 200 km of meer.

Noord-Ierland, Denemarken, Israël. De Giro is al zo’n beetje overal geweest voor de Grande Partenza. Dat de editie van 2020 zou starten met drie ritten in Hongarije was al langer bekend. De Ronde van Italië van volgend jaar begint met een openingstijdrit van net geen tien kilometer in Boedapest. Een klimmetje van anderhalve kilometer moet voor peper en zout zorgen.

Hongarije is het elfde land die de start van de Giro mag ontvangen. De Giro blijft er voor drie dagen. Daarna gaat het met het vliegtuig richting Sicilië. Zonder rustdag tussenin begint het peloton aan drie ritten. Daarbij springt vooral de vijfde rit in het oog met de eerste aankomst bergop op de Etna.

Il Messaggero just leaked the general profile of #Giro2020



- Stelvio will be in Laghi di Cancano stage

- No Fraiteve, finish of Stage 20 will be on Sestrierehttps://t.co/QMJtgwZO0q pic.twitter.com/EMv9HFFac5 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Belangrijke afspraak: tweede weekend

De eerste week eindigt met enkele ritten noordwaarts langs de Adriatische Zee. Van Calabrië gaat het naar Brindisi en Vieste. Na de eerste rustdag eenzelfde beweging. Tussendoor zijn er een aankomst in Rimini en vooral een binnenlandse rit rond Cesenatico over geaccidenteerd terrein om Marco Pantani te eren.

De belangrijkste afspraken voor de klassementsrenners in de tweede week zitten samengebald in het weekend. Op zaterdag 23 mei is er een tijdrit van ruim 33 kilometer doorheen de Prosecco-wijngaarden rond Valdobbiadene. Daags nadien een bergrit over verschillende beklimmingen met aankomst bergop op Piancavallo.

Bergen, bergen en nog eens bergen in loodzware slotweek

In de derde week gaat het via de Dolomieten richting Alpen voor een spectaculaire slotweek. Het is een cliché, maar deze keer wel waar. De Giro 2020 heeft één van de zwaarste slotweken uit de recente geschiedenis voor z’n renners in petto.

Vooral de combinatie van de 17de en 18de rit kondigt zich als cruciaal aan. De eerste rit is een aankomst op de Madonna di Campiglio, de tweede een zware rit over de Stelvio - het dak van de Giro in 2020 - met aankomst bij de Laghi di Cancano.

Na nog eens de langste etappe van de Giro over 251 kilometer volgt op de voorlaatste dag de koninginnenrit naar Sestriere met onder meer ook een beklimming over de Col d’Izoard. Op Sestrière volgt de vijfde en laatste aankomst bergop. Eindigen doet de Ronde van Italië met een tijdrit over ruim 16 kilometer naar Milaan.

#Giro2020 the general map pic.twitter.com/HjdwyeCCtz La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Het rittenschema:

9/5/2020: Boedapest - Boedapest (tijdrit 9,5 km)

10/5/2020: Boedepast - Györ (195 km)

11/5/2020: Szekesfehervar - Nagykanizsa (204 km)

12/5/2020: Monreale - Agrigento (38 km)

13/5/2020: Enna - Etna (150 km) - aankomst bergop

14/5/2020: Catania - Villafranca Tirrena (138 km)

15/5/2020: Mileto - Camigliatello Silano (223 km)

16/5/2020: Castrovillari - Brindisi (216 km)

17/5/2020: Giovinazzo - Vieste (198 km)

18/5/2020: 1e rustdag

19/5/2020: San Salvo - Tortoreto Lido (212 km)

20/5/2020: Porto Sant’Elpidio - Rimini (181 km)

21/5/2020: Cesenatico - Cesenatico (205 km)

22/5/2020: Cervia - Monselice (190 km)

23/5/2020: Conegliano - Valdobbiadene (tijdrit 33,7 km)

24/5/2020: Base Aerea Rivolto - Piancavallo (183 km) - aankomst bergop

25/5/2020: 2de rustdag

26/5/2020: Udine - San Daniele del Friuli (228 km)

27/5/2020: Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio (202 km) - aankomst bergop

28/5/2020: Pinzolo - Laghi di Cancano (209 km) - aankomst bergop

29/5/2020: Morbegno - Asti (251 km)

30/5/2020: Alba - Sestrière (200 km) - aankomst bergop

31/5/2020: Cernusco sul Naviglio - Milano (tijdrit 16,5 km)

Meer over Giro

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen

Boedapest

Hongarije