Gilbert ziet kansen op winst in klassieker enkel toenemen: “Als de mooie koersen later vallen, is dat beter voor mij” MCA

10 april 2020

14u02 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen koers, maar Philippe Gilbert (37) is strijdvaardiger dan ooit. In een uitgebreid gesprek met VTM NIEUWS zegt hij dat zijn kansen om een grote klassieker te winnen enkel maar stijgen als ze naar het najaar worden uitgesteld. “Als de mooie koersen later vallen, is dat misschien nog beter voor mij.” De renner van Lotto-Soudal wil vanuit Monaco ook zijn Vlaamse fans bedanken en steunen. “Ik krijg veel berichten op mijn sociale media van mensen van de Vlaamse kant van België. Dank u wel, iedereen. Ik wens jullie veel succes in deze moeilijke periode.”

Het VTM NIEUWS van 19u brengt een uitgebreide reportage van Gilbert. Daarin praat hij onder andere over het contact met zijn familie in België, de situatie van zijn eigen fietswinkel en hoe hij in deze tijden zijn kinderen les geeft.