Gilbert wint zoals hij dat het liefst doet: “Trainingen in de bergen in Monaco deden me deugd” JH

14 april 2019

18u07

Bron: Eigen berichtgeving, Sporza 4 Parijs-Roubaix Lombardije, de Ronde, Luik en nu ook Roubaix. Philippe Gilbert kon met zijn geluk geen blijf na opnieuw een extra monument op zijn erelijst: “Beetje bij beetje kom ik dichter bij winst in alle monumenten.”

Philippe Gilbert was na afloop van zijn winst in Parijs-Roubaix in de wolken over opnieuw een extra monument op zijn erelijst: “Ik ben heel fier. Het is al jaren mijn droom om alle monumenten te winnen, beetje bij beetje kom ik steeds dichter”, vertelde Gilbert. Na twee keer de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik was de renner van Deceuninck-Quick.Step nu ook in Roubaix aan het feest. Zo moet enkel nog Milaan-Sanremo doorstreept worden.

Het was een volledig andere Gilbert in vergelijking met vorige week: “Ik was heel teleurgesteld na de Ronde, ik was ziek de nacht ervoor en al mijn kracht was weg. Daarna heb ik hard getraind in de bergen in Monaco en dat deed deugd.” Gilbert trok op meer dan 60 kilometer van het einde al in de aanval: “Een lange ontsnapping is mijn favoriete manier van koersen. Na een lastige koers met weinig rekenwerk heb ik ook het meeste kans op winst”, wist de 36-jarige Belg.

De Monegask droeg zijn overwinning op aan zijn team Deceuninck-Quick.Step: “Ik ben naar deze ploeg gekomen om de kasseiklassiekers te winnen. Dat is nu ook gelukt, dankzij hun ervaring in deze koersen. Ik ben heel blij dat ik naar deze ploeg ben gekomen”, besloot een uiterst gelukkige Gilbert.