Gilbert voor zijn afspraak met de geschiedenis: “Niet gemakkelijk om koers van 306 kilometer te controleren met zes renners” JSU/SVBM

07 augustus 2020

20u10 0 Milaan-Sanremo Philippe Gilbert kan morgen in Milaan-Sanremo geschiedenis schrijven door het laatste ontbrekende Monument aan zijn erelijst toe te voegen. De renner van Lotto Soudal verwacht een moeilijke koers: “Het algemene niveau is zeer hoog. Het is nooit gemakkelijk in Sanremo, maar nu nog moeilijker, denk ik.”

Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. Dat zijn de enige renners in de rijke historie van de koers die erin slaagden alle Monumenten op hun naam te schrijven. Philippe Gilbert wil z’n naam morgen aan dat lijstje toevoegen. “Het is niet gemakkelijk om te zeggen wat ik ga doen, maar we zijn er en ik ben blij”, aldus de kopman van Lotto Soudal.

Gilbert bereidt zich voor op een lastige koers. “Ik dacht dat ik heel goed was op training, maar dan reed ik mijn eerste koers (de Strade Bianche, red.) en zag ik dat iedereen wel heel goed is. Het algemene niveau is zeer hoog, dus het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Het is nooit gemakkelijk in Sanremo, maar nu nog moeilijker, denk ik.”

In Milaan-Sanremo zijn de verschillen meestal erg beperkt. Een belangrijke factor wordt volgens Gilbert de afdaling van de Poggio. “Ik heb al enkele jaren meer afgezien in de afdaling dan bergop. In de afdaling moet je steeds afremmen en weer sprinten na de bocht, zeker als je verder dan de tiende positie zit. Het is vijf à zes keer alles geven, anders kan je niet volgen.”

Dit jaar starten de ploegen in La Primavera slechts met zes renners. Is dat een groot nadeel? “Dat was inderdaad een verrassing”, reageert Gilbert. “Het is niet gemakkelijk om een koers van 306 kilometer te controleren met zes renners. Dat is voor iedereen zo, maar het wordt zeker niet simpel.”

Vinkt Philippe Gilbert volgens u morgen zijn laatste Monument af? Selecteer hem dan in jouw ploeg bij het online wielerspel Goudenklassiekers.be en maak kans op geweldige dagprijzen.

Bekijk hieronder het volledige gesprek:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Bettina Pesce, sterke vrouw achter monumentenjager Philippe Gilbert: “Gek genoeg had ik nog een tikje meer zin in koers dan Phil” (+)

Johan Museeuw verkent finale van Milaan-Sanremo met vernieuwde Poggio: “Wedstrijd kan bepaald worden in de afdaling”