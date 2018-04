Gilbert rijdt zondag 50ste (!) Monument: ‘Phil’ koestert zijn vier ‘monumentale’ triomfen en blikt vooruit naar ‘La Doyenne’ Joeri De Knop

21 april 2018

06u00 0 Wielrennen Bij het startschot op de Place Saint-Lambert heeft Philippe Gilbert (35) zondag alvast iets te vieren. Luik-Bastenaken-Luik wordt zijn ­vijftigste klassieke Monument. Daarmee klopt hij stilaan op de deur van de top tien van de ‘all time ranking’. Gilbert geeft doorgaans weinig om cijfertjes en records, maar dit vindt hij wel zeer speciaal. «Je hebt maar vijf Monumenten per seizoen. Niet simpel dus om in je carrière aan die 50 te geraken.» Exclusief voor uw krant koestert hij nog even zijn vier ‘monumentale’ triomfen en blikt hij vooruit naar de 104de La Doyenne.

Ronde van Lombardije > 17 oktober 2009

1. PHILIPPE GILBERT

2. Samuel Sanchez (Spa)

3. Alexander Kolobnev (Rus)

«Bijna te vroeg gejuicht»

«Het WK was dat jaar mijn grote doel. Daar had ik hard voor gewerkt en na een mooie Vuelta had ik ook de juiste vorm te pakken. Helaas reed ik me in Mendrisio dood achter Cancellara en werd ik máár zesde, wat me extreem ontgoochelde. Dus nam ik me voor om er in de resterende koersen nog wat van te maken. Ik won ze alle vier op rij. Coppa Sabatini, Parijs-Tours, Ronde van Piemonte en Ronde van Lombardije. Een uniek klavertjevier dat ik, ­gezien de uiteenlopende karakters en parcours en de lange verplaatsingen tussenin, nóg hoger inschat dan mijn ‘Waalse’ variant in 2011. In Lombardije viel ik aan op de San Fermo della Batta­glia en kreeg ik Samuel Sanchez mee. Ik kende hem niet zo goed en wist me zegezeker in de spurt. Ik zag mezelf al winnen met tien meter voorsprong. Toen ik op dertig meter van de finish al stopte met trappen en wilde juichen, zag ik dat hij nog in het wiel zat. (lacht) Dus heb ik nog een extra spurtje moeten rijden. Je me suis fait peur là.»

