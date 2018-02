Gilbert rijdt met Le Samyn ook Waalse openingskoers: "De hele dag à bloc" Joeri De Knop

27 februari 2018

08u45 1 Wielrennen Philippe Gilbert (35) is opgewarmd na een ijzige Omloop. En dus klaar om zich vandaag in de 50ste Le Samyn opnieuw in de vrieskou te storten. Eerste doel: de fiets testen waarmee hij op 8 april de kasseien van de 'Hel' zal bestormen. "Maar nu ik er toch ben, kan ik evengoed proberen te winnen."

Goed gerecupereerd van zaterdag, Phil?

"Zaterdag? Wat was er zaterdag?" (lacht)

We citeren je, seconden nadat je in Meerbeke als een ijslolly over de finish was gebold: 'Mijn ogen en longen branden en mijn lippen zijn gevoelloos. Ik kan amper articuleren'. Die vrieskou pleegt toch een aanslag op je lichaam?

"Oui, mais ça va. Het was máár 200 kilometer, hé. En het was droog, dat maakt een wezenlijk verschil. Bij regen of sneeuw word je door en door nat, verkleum je en kost het je dágen om te herstellen. Nu viel de kou wel mee. In Kuurne was het erger, denk ik. Là, ils ont eu plus froid, les mecs."

