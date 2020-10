Gilbert past voor klassiekers: “Heeft geen zin om met rugnummer één anoniem rond te rijden in Roubaix” Redactie

01 oktober 2020

17u29 0 Wielrennen Zoek komende maand niet naar Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Onze landgenoot is nog niet voldoende hersteld van de gebroken knieschijf die hij in de Tour opliep. “Ik heb beslist om alles een beetje te forceren, zij het zonder risico’s te nemen. Nu kan ik ook zeggen dat ik geen spijt heb.” Gilbert zet de deur voor deelname aan de Vuelta op een kiertje.

Hoe gaat het met Philippe Gilbert na zijn opgave in de Binckbank Tour? “Het kon beter, maar we hebben de beslissing genomen in samenspraak met de staf en de ploeg. Ik denk dat het de beste beslissing is, want ik heb nog veel pijn aan mijn knie. Ik kan niet trappen zonder pijn en dat is een probleem. Zeker als het heel snel gaat, kan ik niet mee met de besten”, is Gilbert eerlijk. “De koersen die ik nu heb gereden, zijn niet die van het hoogste niveau. Die moeten nog komen. Ik doe nu al niet mee met de beteren, dus dat zal zeker ook niet het geval zijn in de zware koersen zoals de Ronde van Vlaanderen.”

“Beslist om alles beetje te forceren”

Gilbert lijkt na de gebroken knieschijf iets te vroeg weer begonnen te zijn. “Ik had eigenlijk niet veel keuze. We konden meteen een punt zetten achter het seizoen, of we probeerden nog iets. Ik heb beslist om alles een beetje te forceren, zij het zonder risico’s te nemen. Nu kan ik ook zeggen dat ik geen spijt heb. Ik heb alles geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Dat maakt het makkelijker om deze beslissing te nemen. Het is heel spijtig voor mij, voor de ploeg, voor de sponsors, maar ik heb alles gegeven. De pijn is daar nog.”

Geen Ronde en Roubaix

Gilbert moet nu onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix missen, twee koersen die hij al eens won. “Het is een beetje pijnlijk, maar ik heb mijn best gedaan en het lukte niet. Ik wil ook niet anoniem rond rijden in de Ronde van Vlaanderen of in Parijs-Roubaix met het nummer één op mijn rug. Dat heeft geen zin. Ik start graag met ambitie. Gewoon rond rijden en niets kunnen doen, heeft geen zin.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek:

