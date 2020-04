Gilbert over zijn zoontje als coach, hoe hij zijn dagen vult en de benarde geldsituatie in de koers: “Het zal alleen nog erger worden” MCA/GVS

10 april 2020

20u00 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook voor Philippe Gilbert (37) is het wachten, wachten en nog eens wachten tot de koers hervat. Intussen rijdt hij in zijn thuisbasis Monaco dan maar op de rollen, met instructies van zoontje Alan (9) - zo leerde een foto op Instagram ons. “Dat was leuk. Hij zat naast mij en controleerde de watt. Hij bleef maar zeggen dat ik boven 700 watt moest blijven”, lacht de renner van Lotto-Soudal in een uitgebreid interview met VTM NIEUWS.

Maar Gilbert hoopt snel weer op asfalt te koersen. Misschien al eind juni. “Het BK is mogelijk. Maar uiteraard moet iedereen respecteren wat de politiek beslist.” Zijn grote doel is Milaan-Sanremo - het enige monument dat hij nog niet won. “Ik hoop dat het in het najaar plaatsvindt. Als de mooie koersen later vallen, is dat beter voor mij.” Gilbert wil vanuit Monaco overigens zijn Vlaamse fans bedanken en steunen. “Ik krijg veel berichten op mijn sociale media van mensen van de Vlaamse kant van België. Dank u wel, allemaal. Ik wens jullie veel succes in deze moeilijke periode.”

Lees morgen in onze weekendkrant en in onze pluszone het volledige interview met Gilbert. Daarin kijkt hij ook terug op zijn al vier gewonnen monumenten.

Gilbert over zijn fietsenzaak: “Gesloten, dus de inkomsten zijn nul”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gilbert over hoe hij zijn dagen vult: “Ik moest leren hoe les te geven aan de kinderen. Maar we hebben onze techniek nu gevonden”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gilbert over de sponsoring in de koers: “Het zal nog erger worden”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Monaco-boys Stuyven en Wellens hopen hard op een alternatieve kalender: “Met mooi najaar kunnen we onze sport redden” (+)