Gilbert over zijn ambitie om Milaan-Sanremo te winnen: “Heel veel mannen spreken erover, maar als het dan zover is...” Redactie

30 januari 2020

15u43

Bron: Hoogvliegers 0

Voor de derde aflevering van zijn reeks ‘Hoogvliegers’ volgde Geert De Vlieger wielrenner Philippe Gilbert. De 37-jarige Waal, die de overstap maakte van Deceuninck-Quick.Step naar Lotto-Soudal, steekt zijn ambitie om Milaan-Sanremo te winnen niet onder stoelen of banken. Als dat lukt, heeft Gilbert alle wielermonumenten op zijn palmares staan. “Dat ik uitspreek dat ik die koers echt wil winnen? Dat deed ik ook met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En dat bleef niet enkel bij spreken...Heel veel mannen babbelen erover, maar als het dan zover is, gebeurt er niets. Dat is wel een groot verschil, vind ik.

De derde aflevering van ‘Hoogvliegers’ is vrijdag vanaf 22u45 te zien op Play Sports 1, een betaalzender van Telenet.