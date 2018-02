Gilbert: "Mijn ogen branden, mijn lippen zijn gevoelloos" Philippe Gilbert sleept nog vijfde plaats uit de brand ondanks bijtende kou Joeri DE KNOP

24 februari 2018

18u57 0 Wielrennen Praten deed hij niet echt meer aan de finish in Meerbeke, Philippe Gilbert. Eerder stamelen. Bevangen door de kou haalde hij er na een gesloten Omloop nog het maximum uit. «Verstaan jullie me eigenlijk nog? (lacht) Ik kan amper articuleren.»

Ja, we verstonden hem. Nog net. En dat na «een slopende koers», zoals Gilbert het uitdrukte. «Verschrikkelijk. De koud béét echt. Het was afzien. Mijn ogen branden, ik zie een beetje troebel nu. En mijn lippen zijn totaal gevoelloos. Tijdens het klimmen had ik het zelfs lastig om te ademen. Door het binnenhappen van die koude lucht stonden op den duur ook mijn longen in vuur en vlam.» Opmerkelijk dan toch wel: Gilbert reed op een bepaald moment met… blote armen. (lacht) «Ja. Ik verdraag niet makkelijk kledij, krijg het altijd snel te warm. Vandaar… Het was koud, maar ik herinner me nóg ruwere omstandigheden in 2013. Toen regende het, bij een graad of zes. Nu bleef het gelukkig droog.»

Toch probeerde Gilbert al vroeg de koers open te breken. Bij de tweede passage over de Leberg trok hij het tempo op. Meerbeke lag daar nog 74 kilometer vandaan. «Volgens plan. Er gebeurde ook helemaal niks. Er werd op ‘cruise control’ gereden. Niet snel, niet traag. Gezapig. Ik wilde de boel wat provoceren. Veel zoden bracht het echter niet aan de dijk. Veel ploegen stuurden daar al aan op een groepsspurt. Een kloof slaan, was echt moeilijk.»

Op de Muur kwam de beoogde kloof er vooraan tóch. Maar net dan legde Cyril Lemoine zich dwars voor het wiel van Gilbert. «Ik kon niet meer door, onze fietsen haakten zelf in elkaar. Ik stond zeker twintig seconden stil, waardoor ik kostbare posities verloor. Na dat akkefietje ben ik rustig gebleven en in de grote groep in de wielen blijven zitten. Omdat ik toch geen andere optie meer had. Toen we de kopgroep (zonder de ontsnapte Valgren, red.) op 450 meter van de finish in het vizier kregen, heb ik mijn spurt ingezet. Vijfde, was het resultaat. Mais on s’en fout, wat maakt het uit? Het was niet voor de zege. Telt dus niet.»