Gilbert mag al uit zijn pijp komen: finish van vandaag in Valencia is iets voor oude krijger Marc Ghyselinck in Spanje

06 februari 2020

07u53 0 Wielrennen Rit één in de Ronde van Valencia was bedoeld voor zijn ploegmaat John Degenkolb, maar de Duitser werd zevende. Vandaag in rit twee is Philippe Gilbert aan de beurt. De finish in Cullera lijkt iets voor hem.

Alejandro Valverde is 39, Gilbert 37. Vandaag nemen de twee veteranen het mogelijk tegen elkaar op. Het gaat tot twaalf procent omhoog in de slotkilometer naar het meteostation van Cullera, waar de tweede rit in de Ronde van Valencia arriveert. In de laatste 250 meter is de helling nog zes procent.

Het is de Muur van Hoei niet, waar Valverde vier keer won en Gilbert één keer. Maar aangenomen mag worden dat beide renners niet zomaar naar de Ronde van Valencia zijn gekomen.

Debuut voor Lotto-Soudal

Valverde is een drievoudige eindwinnaar van de Spaanse rittenkoers, vorig jaar was hij tweede. En Gilbert wil overal winnen. Zoals vorig jaar in zijn eerste koers. Dat was de Tour de la Provence, waar Gilbert de derde rit won.

Doet hij dit jaar beter en wint hij in de Ronde van Valencia, zijn eerste koers van het jaar, de tweede rit? “Ik ben altijd gemotiveerd”, zegt de Monegask, die hier debuteert voor zijn nieuwe Lotto-Soudal-ploeg. “We zien wel wat de komende dagen brengen.”

Gisteren zou hij werken voor John Degenkolb. “Het was een vlakke rit met een gevaarlijke finale. We hebben geprobeerd de sprint aan te trekken voor John.” De Duitser werd zevende. Er komen nog twee kansen om te sprinten deze week. Vandaag mag Gilbert het dus proberen. Hoe sterk is hij? Dat zullen we snel weten.

Dylan Groenewegen, de Nederlandse ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, sprintte gisteren het snelst van allemaal. De Nederlander heeft vorig jaar een beetje de status verworven van snelste man in het peloton. Zelfs al won hij maar één rit in de Tour en won Caleb Ewan drie keer.

Groenewegen stond er gisteren meteen weer, in zijn eerste race van het nieuwe seizoen. “Voor een sprinter is er toch altijd druk om de overwinning binnen te halen. Het is goed voor mij en voor de ploeg dat ik meteen won. Ik wil zoveel mogelijk winnen, vanaf het begin. En, nu doorgaan. Misschien wordt hier nog niet op topniveau gekoerst, maar de vorm is er wel al.”

Groenewegen versloeg zijn landgenoot Fabio Jakobsen, de Nederlandse kampioen uit de ploeg van Patrick Lefevere. “Het zal ook een keer andersom zijn”, zei Groenewegen.

Dat is wat Fabio Jakobsen hoopt. “Er zijn nog twee sprints in deze ronde. We blijven proberen”, zei die.

Jakobsen werd in de slotkilometer gegangmaakt door Yves Lampaert en Davide Ballerini. “Ze deden het perfect. Jammer dat ik het niet kon afmaken.”

Ballerini maakt dit jaar deel uit van de vaste sprinttrein van Jakobsen. De plaats van Lampaert zal door Florian Sénéchal worden ingenomen. In die bezetting trekt Jakobsen naar de Giro d’Italia, waar hij ook Groenewegen zal tegenkomen. Groenewegen slaat dit jaar de Tour over, hij rijdt Giro en Vuelta.

“Het is geen schande om van Groenewegen te verliezen”, zei Jakobsen nog. “Dit was mijn eerste sprint van het jaar. Het geeft goede hoop voor de rest van het jaar.”