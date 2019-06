Gilbert kreeg geen reden: “Het is blijkbaar een sportieve beslissing, maar ik kan dit onmogelijk begrijpen” Marc Ghyselinck

26 juni 2019

13u47 2 Wielrennen Het telefoontje van Tom Steels kwam maandagavond en was onverwacht. Dat Gilbert volgende week niet de Tour zal rijden, zei Steels. Een reden zegt Gilbert er niet voor te hebben gekregen. “Ik ben erg ontgoocheld. De beslissing is onbegrijpelijk.”

Hoe groot is de ontgoocheling?

“Erg groot. Ik heb hard gewerkt om de Tour te kunnen rijden. Ik wilde erg graag deze Tour rijden. Omdat hij in Brussel start. En omdat ik vorig jaar moest opgeven na een valpartij. Het is een ontgoocheling en een verrassing. Ik had het echt niet verwacht. Ik kan er niks aan doen, ik moet er nu mee leven.

Is dat erg? Wellicht. Maar ik denk dat mijn vriend Chris Froome nu veel grotere problemen heeft. Ik zit dan toch liever in mijn situatie dan die van hem. Je moet positief blijven in het leven vind ik. Een deel van mij is het met de beslissing niet eens. Maar ik zal ermee leven.”

VIDEO: Gilbert reageerde ook voor de camera bij VTM-nieuws

Waarom rijd je niet?

“Dat is mij niet uitgelegd. Het is blijkbaar een sportieve beslissing. Om een beslissing te kunnen analyseren, moet je ze in de eerste plaats begrijpen. En ik kan ze onmogelijk begrijpen. Maar ze is genomen. Ik had het er moeilijk mee toen Tom Steels me maandagavond belde om te zeggen dat ik de Tour niet zou rijden. Maar ik ben een professional, ik concentreer me nu op de wedstrijden die ik wel nog zal rijden. Er komt een WK op een parcours dat me erg goed ligt. Misschien wordt dat mijn laatste kans om wereldkampioen te worden.”

Wil dit zeggen dat je volgend jaar niet meer Deceuninck-Quick.Step rijdt?

“Dat kan ik nu niet zeggen. Ik ben einde contract. In de komende weken zal duidelijk worden wat ik ga doen. Dit zal zeker meespelen in mijn beslissing. Dat is logisch. Ik heb de keuze voor een ploeg altijd van sportieve criteria laten afhangen. Daarom heb ik de koersen gewonnen die ik gewonnen heb.”

“Dat wil ik zo houden. Ik wil nog twee jaar renner blijven. Ik heb heel veel contacten. Woensdagmorgen al hebben veel managers me gebeld. Een beslissing als deze is niet goed voor mijn toekomst. Ik speel nu alles door aan mijn manager. Dat is zijn werk.”

Je hebt nog geen contractvoorstel gekregen van Patrick Lefevere. Is dat verontrustend?

“Ik maak me geen zorgen om mijn toekomst. Ik heb nog een paar doelen die ik wil bereiken. Daar ga ik alles voor doen.”

Je bent eerste reserve. Kan er nog iets veranderen?

“Ik wens geen enkele van mijn ploegmaats toe dat hen iets overkomt. Ik wil liever niet op die manier naar de Tour gaan. Ik hoop dat de ploeg het goed doet, dat ze winnen waar ze kunnen winnen. Ik zal de eerste supporter zijn. Het is niet omdat ik zelf de Tour niet rijd dat ik nu een bitter gevoel heb naar mijn ploegmaats. Ik zal de Tour wel volgen. Het is moeilijk om dat niet te doen.”

Heb je een bitter gevoel over Patrick Lefevere?

“Ik neem niemand wat kwalijk. Zoals gezegd, ik heb nog andere doelen dit seizoen. Deze beslissing laat toe om mij optimaal voor te bereiden. Ik ga in juli een beetje vakantie nemen en me amuseren. Ik heb nu even geen stress. Ik moet mijn leven en mijn kalender een beetje herschikken. Ik ga nu ook geen overhaaste dingen doen.”

Heb je Patrick Lefevere al gehoord?

“Neen. Tom Steels is mijn aanspreekpunt in de ploeg. Hij is mijn trainer, het is logisch dat hij degene is die mij maandagavond belde. Ik denk niet dat hij dat leuk vond.”

Heb je dit al meegemaakt?

“Niet op deze manier. Toen ik voor BMC reed, werd ik niet geselecteerd voor de Vlaamse klassiekers. Dat gebeurde in gemeenschappelijk overleg. Deze beslissing wordt me opgelegd. Dat is niet leuk. Maar blijkbaar maakt het ook deel uit van de sport.”