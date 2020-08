Gilbert komt door pech niet in het stuk voor: “Ik wou toch finishen met het oog op Sanremo” DMM

01 augustus 2020

19u34 0 Wielrennen 25ste op meer dan een kwartier in het gezelschap van titelverdediger Julian Alaphilippe. Illustratiever kan de finish van Philippe Gilbert niet zijn voor de slijtageslag die de Strade Bianche anno 2020 was. “Ik heb veel pech gehad.”

Vooraf had Philippe Gilbert gewaarschuwd voor de hitte. Uiteindelijk zou zijn materiaal een bepalende rol spelen. De ex-winnaar van de Strade Bianche kwam in de finale niet in het stuk voor. “Het was een heel zware dag”, zei Gilbert in een eerste reactie.

“Ik heb veel pech gehad. Materiaalproblemen en fietswissels enzo. Dan is het moeilijk om mee te doen natuurlijk. Ik ben gefinisht met Alaphilippe. Hij vertelde me dat hij een paar keer lek is gereden. Ik heb ook veel renners geparkeerd zien staan. Als je pech hebt, moet je extra inspanningen leveren om terug te keren en dat betaal je cash.”

“Dat Wout wint? Ach, ik ben blij voor hem. Voor mij was het een goeie inspanning met het oog op Sanremo. Net daarom vond ik het belangrijk om te finishen. Zo’n wedstrijd doet de conditie altijd goed. Nu is het zaak om te herstellen en dan hoop ik in orde te zijn voor volgende week.”

